Este viernes 3 de octubre saldrá el nuevo álbum de Taylor Swift, llamado The Life of a Showgirl. Este es muy anticipado por las swifties, en especial las de Argentina, que quieren saber a qué hora estará disponible para escuchas las nuevas canciones de la cantautora estadounidense.

Se trata de su trabajo de estudio n° 12, tras una larga carrera y una discografía muy variada que escribió en su mayoría Swift. Este álbum llega en un momento especial para la cantante: este año pudo comprar los masters de todas sus canciones y anunció su compromiso con su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

Taylor Swift vía redes sociales tras recuperar los derechos de sus primeros seis álbumes (Instagram/@taylorswift)

A qué hora sale el nuevo disco de Taylor Swift

Spotify ofrece un countdown, donde marca el tiempo que falta para el lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift. De acuerdo a este, The Life of a Showgirl se lanzará el 3 de octubre a las 2 de la mañana, horario Argentina. Es decir que sus fanáticas ya pueden acceder a su nuevo trabajo esta noche, precisamente a la madrugada.

La hora exacta en que saldrá el nuevo álbum de Taylor Swift en la Argentina (Foto: Instagram @taylorswift)

Qué se sabe de The Life of a Showgirl

A mediados de agosto, la cantante subió a sus redes sociales indicios de que iba a hacer un nuevo anuncio. Se trataba nada menos que el nombre de su nuevo álbum, que se traduce a “la vida de una corista”, lo que le da su estética glamorosa y sensual. Además, tiene dos colores muy específicos que marcan esta nueva “era”: verde y naranja.

Taylor Swift presentó en sus redes sociales la tapa de su último disco de estudio (Foto: Instagram @taylorswift)

Luego informó sobre la fecha del lanzamiento y mostró la tapa de la mano de Travis Kelce en una entrevista en el podcast que encabeza el deportista junto a su hermano Jason, New Heights. En ese contexto, contó que este nuevo trabajo de estudio cuenta con la producción de los suecos Max Martin y Shellback, con quienes ya colaboró en otros de sus álbumes, como es el caso de 1989, Red y Reputation. Son productores reconocidos mundialmente por su influencia en el pop, por lo cual se espera que The Life of a ShowGirl tenga su estilo marcado. La misma Taylor los calificó como sus “mentores” en la entrevista.

Así anunció Taylor Swift junto a Travis Kelce el lanzamiento de su disco

“Nunca habíamos hecho un álbum solamente nosotros tres. No hay otros colaboradores, somos nosotros tres solos haciendo un álbum enfocado”, puntualizó Swift. Además, contó que lo grabaron durante su última gira en Europa: “Cuando hice The Eras Tour en Estocolmo, lo invité a Max Martin al show y estábamos hablando y le dije ‘yo creo que podemos romperla si volvemos [a trabajar juntos’. Lo hicimos todo en Suecia”.

Además de ofrecer distintas variantes de la tapa de este nuevo trabajo de estudio, también dio a conocer la lista completa de canciones. Esta consiste en 12 temas, entre las cuales hay una sola colaboración junto a Sabrina Carpenter. Aunque la artista anticipó que serán las únicas del álbum, pero igualmente sus fanáticos esperan que haya una sorpresa como hubo años anteriores.

Taylor Swift tiene una canción junto a Sabrina Carpenter en su nuevo álbum Instagram

Esta es la lista completa de las canciones de The Life of a Show Girl de Taylor Swift: