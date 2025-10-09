Empujones, insultos y llanto: el grave episodio que enfrentó a Kevin Costner y Wes Bentley en el set de Yellowstone

Kevin Costner volvió a estar esta semana en el ojo de la tormenta. El veterano actor, que durante décadas logró mantener un muy bajo perfil a pesar de ser considerado una de las grandes estrellas de Hollywood, fue acusado de “maltratar” a su coprotagonista de Yellowstone, Wes Bentley.

El hecho salió a la luz apenas dos meses después de que trascendiera la denuncia de que Devyn LaBella, una actriz y doble de riesgo de 34 años, lo acusara de haberla obligado a realizar una escena de violación no guionada ni consensuada, durante el rodaje de la película Horizon: An American Saga - Chapter Two, dirigida por él.

Según The Hollywood Reporter, que publicó el miércoles un largo perfil sobre la carrera y reputación de Costner, este nuevo conflicto se produjo cuando el protagonista de Danza con lobos le exigió a su colega que se apartara del guion de la serie.

Es que Costner, además de haber interpretado a John Dutton en la serie dramática, también se desempeñó como productor ejecutivo. Según relata el medio estadounidense, el conflicto se desató mientras él, Bentley y Kelly Reilly -padre e hijos en la ficción- grababan una escena llena de tensión en un estudio de sonido en Utah.

Wes Bentley en Yellowstone

Entre tomas, la tensión aumentó porque Costner, de 70 años, comenzó a presionar cada vez con más vehemencia a su colega para que abandonara el guion del director Taylor Sheridan y comenzara a improvisar.

La negativa de Bentley tenía sustento: le dijo que esa decisión debía tomarla Sheridan y no él. “A Kevin esa respuesta no le gustó para nada y en un impulso se abalanzó sobre él”, reveló un testigo de los hechos.

Esa misma fuente indicó que si bien “no hubo puñetazos”, los actores llegaron a estar “cara a cara, empujándose e insultándose hasta que tuvieron que ser separados”.

Aquel violento intercambio hizo llorar a Reilly de impotencia, y según se informó, la producción debió detenerse hasta que “las aguas se calmaran”.

Otras fuentes aseguraron al medio que decenas de actores y técnicos se cansaron del comportamiento “de diva” de Costner entre 2018 y 2024, mientras duró la serie. “El incidente con Wes marcó el límite. Todo fue diferente después de eso”, explicó una segunda fuente que también presenció la pelea.

Kevin Costner y Kelly Reilly Danno Nell

“Todos querían mucho a Wes, y eso molestó mucho a Taylor. Tanto, que desde ese momento, Kevin y él, que además de director es uno de los creadores de la serie, están peleados. La situación se volvió muy incómoda”, agregó el miembro del staff, que prefirió mantenerse en el anonimato.

Los representantes de Bentley confirmaron el incidente, pero intentaron quitarle peso. Según indicaron, se trató de “una discusión relacionada con el trabajo durante una escena emocional y físicamente difícil”, y señalaron que el asunto fue “discutido y resuelto”. Ni Costner ni sus representantes hicieron comentarios al respecto.

Taylor Sheridan y Kevin Costner en 2018. Frazer Harrison - Getty Images North America

Con respecto a la denuncia de LaBella, el actor solicitó la desestimación de la demanda y argumentó que las acusaciones son “absolutamente falsas”.

La demanda dice que la actriz, que en el rodaje se desempeñó como doble de cuerpo de Ella Hunt, se vio “obligada” por Costner a grabar una escena de violación que no figuraba en el guion. Además, indica que el actor y director pidió muchas tomas mientras experimentaba con la acción violenta y no dejó claro cuándo comenzaba o terminaba una toma.

“No había escapatoria a esa situación, y todo lo que la señora LaBella podía hacer era esperar a que la pesadilla terminara”, aseguran los letrados de la actriz. A su vez, señalan que se ignoraron los protocolos y las medidas de seguridad que los contratos sindicales y los estándares de la industria establecen para ese tipo de escenas, como la presencia de coordinadores de intimidad y un ensayo coreografiado.

Según la versión de Costner, ese día, LaBella filmó una escena con el actor Roger Ivens en una ruta cubierta. Estaban acostados uno al lado del otro y ella llevaba un vestido largo hasta los tobillos con pantalones cortos y una calza ciclista debajo. Ivens le levantó el dobladillo del vestido y le pasó una pierna por encima del cuerpo, quedando por encima de ella. No obstante, aseguró que eso fue todo y que “no hubo desnudez, violación, sexo simulado ni contacto físico”.

Asimismo, afirmó que aunque el vestido pudo haberse movido un poco hasta la altura de las rodillas, siempre permaneció por debajo de la cintura, mientras que las prendas que llevaba debajo “permanecieron intactas”.