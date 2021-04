En “El gran premio de la cocina”, Osvaldo Gross fulminó el postre de una participante: “Es desagradable”

Jueves dulce pero con sabor amargo en El gran premio de la cocina (eltrece). El reconocido pastelero Osvaldo Gross fue el jurado que reemplazó a Christian Petersen y le tocó evaluar la torta pintada que hizo Vicu como representante del equipo rojo.

El postre no conquistó al chef: “Tiene muchas suturas mal hechas, mucho defecto. Me parece que usaron los diseños para tapar justamente eso. No se movieron tan como pez en el agua con esta torta. No está emulsionada la crema de manteca de chocolate, está totalmente líquida y buscamos que tenga cierta textura”.

”¿Le pusieron chocolate blanco arriba?”, le consultó a la participante y agregó “porque hay pedazos de manteca enteros en la crema de manteca, eso parece chocolate”. “No se ha completado para nada la emulsión, es muy desagradable”, fulminó.

Por su parte, Ximena Sáez fue un poco más benévola: “Primero te felicito porque entregaste la torta, todo está y llegó. Era un desafío muy grande, de técnica. Obviamente que cuando uno empieza a hilar fino los bizcochos están bien. El haber visto el tema de los dedos de chocolate, eso juega en contra; en la cocina, en la circunstancias en los que los agarró a ustedes, queda como desprolijidad”.

Por último, y como voz autorizada al hablar de pastelería, Mauricio Asta le dijo que “se nota que te faltó tiempo para poder entregar las texturas más precisas”. “Más allá de la decoración, las cremas que es lo importante como relleno, hay una que directamente no está. No sé qué pasó”, concluyó.

LA NACION