El gran premio de la cocina: el ataque de llanto de Nanu frente al jurado

El equipo verde vivió una tarde para el olvido en la edición de este jueves de El gran premio de la cocina. Tras varias presentaciones fallidas, se les sumó no haber podido realizar una buena réplica en el “jueves dulce” y Nanu -una de las participantes- quebró en llanto frente a los jurados.

“Nanu, ¿es la primera vez que hacés una réplica?”, consultó Carina Zampini, la conductora del ciclo delr eltrece. “Sí, es la primera vez. Me sentí enojada porque no me salió lo que yo quería, el merengue no está bueno”, respondió.

“¿Estás arrepentida de haberte hecho cargo de la réplica?”, insistió la conductora. “Pensando en la totalidad del funcionamiento del equipo, no en vos, sino digo para que el equipo le vaya mejor”, agregó Zampini. “El merengue lo hizo Sergio, los chicos me ayudaron”, explicó la participante. Al momento de escuchar las devoluciones del jurado, estaba totalmente compungida y no pudo evitar romper en llanto.

“No te castigues, porque es tu primera réplica”, le dijo Ximena Sáenz. ”Me enojo tanto conmigo cuando hago algo mal”, confesó Nanu entre lágrimas. Al comienzo del programa también se había mostrado mal y manifestó que el motivo era pensar en que alguno de sus compañeros se podía ir, algo que le duele ya que todos tienen una buena relación fuera del show.

LA NACION