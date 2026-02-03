Rusherking fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity: los memes y las reacciones en redes

Este lunes 2 de febrero se vivió una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity (Telefe), en un tramo del certamen donde la competencia se vuelve cada vez más exigente y la presión aumenta a medida que se acerca la recta final, previa al regreso de Gran Hermano. En esta instancia, quien debió abandonar la cocina fue Rusherking, eliminado por decisión del jurado luego de haber ingresado al reality a través del repechaje, una salida que generó sorpresa y rápidamente dio que hablar entre las personas que siguen de cerca el programa.

La noticia no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde se desató una ola de reacciones de todo tipo. Mientras algunos expresaron sorpresa y tristeza por su salida, otros celebraron la decisión del jurado, lo que dio lugar a una “grieta” entre quienes apoyaban al cantante y quienes consideraban que su ciclo ya estaba cumplido. Como suele ocurrir en estos casos, el momento también se volvió terreno fértil para el humor y no faltaron los memes que rápidamente se viralizaron.