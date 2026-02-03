Peter Lanzani fue operado de urgencia: qué le pasó y cómo se encuentra

Peter Lanzani fue operado de urgencia ayer, tras sufrir una descompensación que generó preocupación entre sus seguidores. El actor de 35 años debió ser internado el domingo, tras presentar un cuadro que requirió intervención médica inmediata.

Según confirmó su representante a LA NACION, Lanzani fue sometido a una operación por apendicitis, cuadro que obligó a actuar con rapidez. Además, detalló que la cirugía se realizó sin complicaciones en el Sanatorio Colegiales y el procedimiento resultó exitoso.

Tras la intervención, el actor evolucionó favorablemente y su estado de salud es bueno. De hecho, ya fue dado de alta y se encuentra regresando a su casa para continuar con la recuperación desde su hogar. “Peter está bien y ya fue dado de alta”, expresó su manager.

Según indicó su representante, al momento de la intervención médica, Lanzani no se encontraba en un rodaje. “Ya está yéndose a su casa y mañana puede que retome alguna de sus actividades”, indicó la misma fuente.

“Gracias a todos”"

El propio actor confirmó esta mañana, a través de las redes sociales, que ya se encuentra en óptimo estado. “Gracias a todos los que se preocuparon y mandaron mensajes. Tuve apendicitis y ya estoy operado y descansando en mi casa. Informando con la verdad”, expresó a través de sus historias de Instagram, junto a una foto en bata desde el sanatorio.

El posteo que el actor hizo esta mañana en las redes sociales

Dentro de su agenda laboral, el actor tiene previsto sumarse a un nuevo proyecto del director Santiago Mitre, con quien ya trabajó anteriormente. Se trata de una producción de Netflix que volverá a reunirlos después de Argentina, 1985, el film de repercusión internacional protagonizado por Ricardo Darín.

Su próxima película

La plataforma producirá una nueva película en la Argentina cuyo guion propone reconstruir un episodio real ocurrido en plena dictadura militar. La historia se centra en la infiltración de un oficial de alto rango en pequeños grupos que comenzaban a organizarse pacíficamente para reclamar por sus familiares detenidos y desaparecidos.

El proyecto estará protagonizado por Lanzani junto a la actriz Verónica Llinás y contará con un guion escrito por el propio Mitre junto a Mariano Llinás. “El relato se construye desde los gestos pequeños, las decisiones personales y las zonas grises, allí donde el horror no siempre se manifiesta de manera explícita, sino a través de la manipulación y el engaño”, adelanta la producción.

Peter Lanzani, Santiago Mitre y Verónica Llinás Netflix

Según expresó Lanzani al momento del anuncio de la nueva película, el proyecto representa uno de los desafíos actorales más exigentes de su carrera. El actor asumirá un rol distinto a otros personajes que interpretó en los últimos años, y que lo obligará a transitar zonas incómodas tanto desde lo artístico como desde lo ético, apuntó.

“Aceptar este personaje es aceptar una incomodidad desde el primer día. Es un rol que exige entender mecanismos reales de manipulación y traición, no caricaturas”, explicó el artista. Y sumó: “La responsabilidad está en no suavizarlo ni exagerarlo, sino hacerlo creíble. Prepararlo implica trabajar sobre la confianza y desconfianza que genera alguien como él. Y asumir que contar esta historia también tiene un peso ético”.

Las últimas apariciones del actor

Entre las últimas apariciones públicas del actor destacó su presencia, a comienzos del pasado diciembre, en la presentación de LALI: la que le gana al tiempo, el documental de Lali Espósito que se sumerge en la intimidad de la artista pop durante la producción de sus dos discos más recientes.

Peter Lanzani y Lali Espósito, en el Cris Morena Day

El evento reunió a figuras del ambiente y tuvo un momento que no pasó inadvertido para los fans, después de que la artista posara junto a Lanzani, su excompañero de ficción y también expareja en la vida real. La imagen despertó la nostalgia de quienes los siguieron desde sus primeros trabajos juntos en las ficciones de Cris Morena.

Tras su separación, ambos lograron construir una amistad que se mantiene con el paso del tiempo y que quedó también en evidencia en agosto de 2024, durante el “Cris Morena Day”, evento organizado por el canal de streaming Olga en el teatro Gran Rex, donde la cantante y el actor hablaron abiertamente sobre su historia compartida.