El fuerte descargo de la China Suárez por las críticas que recibe: “Me encanta escuchar a todas las santitas juzgar”

Luego de viajar a Turquía con Mauro Icardi y sus tres hijos y, también, de festejar el título número 25 del equipo Galatasaray en la liga de fútbol de ese país, Eugenia “La China” Suárez publicó un contundente descargo en su cuenta de Instagram tras las críticas que recibe a diario. Es que desde que blanqueó su romance con Icardi, el hate aumentó y la actriz decidió contestar a algunos usuarios. También, dedicó un fuerte mensaje a los panelistas de los programas de TV que día a día siguen su vida.

El fuerte mensaje que publicó la China Suárez

“Me encanta escucharlas a todas la santitas juzgar, señalar, sentadas en un programa, si yo hablara las hago mierd... a todas. La diferencia es que yo no hablo ni me meto en la vida de los demás. Pero sepan que sé mucho más de lo que creen”, lanzó junto a un emoji de un guiño en una historia. Con esta declaración, la ex Casi Ángeles dejó en claro que está cansada de los juicios de valor, comentarios negativos y opiniones de panelistas en los programas de televisión. Aunque no dio nombres en específico, el descargo fue dedicado hacia las mujeres.

El mensaje de apoyo que La China recibió de Graciela Alfano

Para su sorpresa, La China recibió el apoyo de Graciela Alfano. “Chinita, cuando la vida nos da tanto, hay que entender que las cucarachas sufran y pataleen como locas”, le dijo la icónica modelo en una clara muestra de respaldo hacia ella frente a las duras críticas que recibe. Incluso, la influencer tomó la decisión de responder a algunos usuarios que comentaron su último post que tiene una foto de ella y que acompañó con un emoji de un corazón atravesado por una flecha de Cupido.

La respuesta de la China Suárez a dos de los comentarios negativos que recibió

Una usuaria comentó con la frase de una canción de Cazzu: “Robado se va lo que robado viene, tu mamá y tu papá debieron enseñártelo”. Con ironía, la cantante contestó: “Temazo”. Otra la acusó de ser mala persona y la respuesta de Suárez no tardó en llegar, con mucho sarcasmo: “No entendí. ¿Está separado en sílabas?”. Incluso, otra usuaria insinuó que Mauro Icardi habría estado con una joven luego del festejo del Galatasaray. Sin embargo, la actriz fue muy rápida y clara en su respuesta. “Es que acá son todas lindas y buena onda. Todas aman a Mauro y quieren foto con él. De hecho, me usan de fotógrafa”, contestó.

El intercambio que La China tuvo con el periodista Gustavo Méndez

Además, la actriz le respondió al periodista Gustavo Méndez, quien hace pocos días la entrevistó para un streaming de la TV Pública. “China, ¿abriste el consultorio?”, le dijo con picardía el conductor. “Solo 20 minutos, ya me aburrí y lo cerré”, respondió la actriz con un emoji de una cara que se ríe. Y decidió restringir los comentarios en la publicación.

Las palabras de amor de la China Suárez sobre Mauro Icardi

Por último, vale la pena recordar que en la nota que dio, La China Suárez se mostró muy enamorada de Mauro Icardi y se emocionó al hablar de su padre fallecido: “Mi papá amaba a la gente auténtica, estuviera o no de acuerdo. En un mundo tan falso, encontrarme con alguien que no le importa dar explicaciones ni quedar bien, para mí es un lujo. Se llevarían muy bien mi papá y Mauro”. A pesar de las críticas que recibe, la actriz sigue apostado a su relación amorosa con el jugador del Galatasaray.