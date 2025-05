Qué dicen los explosivos chats entre Yanina Latorre y China Suárez: “¿Se puede ser tan mala y lastimar a dos niñas?"

Este martes, Yanina Latorre y Eugenia “China” Suárez protagonizaron un tenso cruce mediático que, además, fue multiplataforma: discutieron por mensaje privado en Instagram, se expusieron mutuamente a través de sus historias, y la conductora se descargó largo y tendido en la pantalla de América, tanto en su programa, SQP, como en LAM (el pase con Ángel de Brito alcanzó un pico de 6,2 puntos de rating).

La eterna disputa entre Latorre y Suárez se reavivó ayer luego de que la actriz lanzara una fuerte crítica contra los programas de televisión que hablan de su vida privada. “ Me encanta escucharlas a todas la santitas juzgar, señalar, sentadas en un programa, si yo hablara las hago mierd... a todas . La diferencia es que yo no hablo ni me meto en la vida de los demás. Pero sepan que sé mucho más de lo que creen”.

Luego de viajar a Turquía con Mauro Icardi y sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, y de festejar el título número 25 del Galatasaray en la liga de fútbol de ese país, Eugenia Suárez se cansó de las críticas y comenzó a responder a sus haters a través de las redes sociales, desde los usuarios que la trataron de “mala persona” hasta quienes la acusaron de “roba maridos”.

Atenta a lo que estaba pasando, Yanina Latorre aseguró en sus historias de Instagram que la actriz estaba enfurecida por una situación que se habría dado entre Mauro Icardi y sus hijas con Wanda Nara, Francesca e Isabella.

“La nipona está brotada en las historias , y como siempre sé el motivo. Parece que el plan macabro le salió mal. Ayer [por el lunes], la comunicación telefónica de las niñas con Mauro fue tremenda. El Ministerio Público Tutelar le pidió que no haga sufrir más a sus hijas con las imágenes . ¿Qué hace hoy ella? [en referencia a Suárez]. Se levantó y clavó a Mauro en la pileta con sus hijos. ¿Se puede ser tan mala y lastimar a dos niñas? ”, sentenció la panelista y conductora.

“ Si lo quiere tanto, ¿por qué no lo ayuda a revincularse con sus hijas? Nunca vi tantas fotos de sus hijos con Rusher, Lauty Gram y la mar en coche. ¡Cuánta maldad!“, agregó en referencia a las fotos y videos que la protagonista de Linda compartió de Icardi con sus tres hijos en la pileta.

Pero el enfrentamiento no terminó ahí, ya que en un momento, Latorre hizo público parte de los chats que estaba manteniendo China Suárez, quien la desbloqueó de Instagram para poder responderle.

“Me hago la picante cuando se me canta. Cuándo y con quién quiero”, lanzó la actriz en un fragmento del diálogo. “ A vos debería darte vergüenza . Tenés mil años y estás todo el día con el telefonito, repitiendo boludeces que ni siquiera chequeás”, sumó, enojada.

Y así como Latorre hizo públicos esos chats, Suárez hizo lo propio en sus historias, mostrando la parte en la que hizo referencia al affaire de Diego Latorre con Natacha Jaitt. “ ¿Que me humillen públicamente con audios como te pasó a vos? No, gracias“, disparó. “Ya me siento más liviana. A veces, dejar de callarse es necesario”, concluyó en tono irónico.

El fuerte descargo de Latorre

“Yo no soy como vos, China. No te trato de cornuda ni me río de vos. Yo prefiero que me metan los cuernos y me humillen con un audio, y no humillar a todas las minas enamoradas y cogerme a sus maridos. ¿A mí me humillaron? Sí, era la víctima, como Wanda, como Tobal, como Pampita, como todas a las que vos les cagaste la vida “, apuntó Latorre sin filtro al inicio de su programa, Sálvese quién pueda (América TV).

“Fui tan víctima como Francesca e Isabella , que están en la casa encerraditas sin ir al colegio porque vos te estás quedando con el éxito del papá. Porque ellas quieren estar con el papá y vos no lo permitís. Si tuvieras dignidad, no las humillarías, le dirías a Mauro: ‘andá solo, pedí a tus hijas y llevalas, yo me quedo acá’. Pero no, tu peluquero, tu maquilladora, tus tres pibes. Le estás quitando la guita a Mauro Icardi porque vos lo único que querías era quedarte con la vida de Wanda . ¿Hay algo más triste que tener tu edad y estar contenta porque te mantenga un jugar de fútbol?“, sentenció.