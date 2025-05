El festejo de Mauro Icardi con la China Suárez y sus hijos tras el campeonato de Galatasaray

Este domingo, en el RAMS Park, Galatasaray venció por 3-0 al Kayserispor y se coronó campeón de la liga de Turquía. Afuera del terreno de juego, como un hincha más, Mauro Icardi vibró junto al público, como así también lo hizo su novia, la China Suárez, y sus tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio.

Ubicados en unos asientos de una platea pegada al campo de juego, las dos celebridades recibieron el calor del público con una fuerte ovación en la previa al encuentro. El delantero, quien se recupera de una lesión ligamentaria, y la modelo -que usó la remera alternativa del conjunto turco—, se llevaron todos los flashes de las cámaras hasta el momento que inició el partido.

Mauro Icardi estuvo a cargo de la batucada del equipo campeón

Tras la victoria por 3-0 del Galatasaray, los festejos estuvieron a la altura de las circunstancias. Con celular en mano, Icardi y la China mostraron la intimidad de la celebración, que incluyó un show de luces, banderas con el número 25 -en relación a la cantidad de títulos del equipo turco- y una participación efusiva del futbolista rosarino que tocó el bombo y hasta se animó a agarrar el micrófono para cantar una de las canciones de la hinchada.

Mauro Icardi y la China Suárez celebraron el titulo del Galatasaray

Abrazados para una postal, Mauro y la China hicieron el número cinco con cada mano, en relación a la cantidad de títulos que consiguió Icardi desde su arribo a Turquía: tres ligas locales, una Copa y una Supercopa.

La China Suárez y las remeras del Galatasaray

Por su parte, la actriz, que visitó suelo turco por tercera vez en el año, empatizó con los hinchas del Galatasaray en su red social y subió un video de los festejos, como así también una instantánea de las remeras personalizadas de sus tres hijos y la propia.

Mauro, la China Suárez y su hija Magnolia

“Şampiyon Galatasaray”, manifestó Suárez en su publicación de Instagram para celebrar el logro deportivo. Por su parte, el exjugador de la selección argentina apeló a su sentido del humor para chicanear a sus rivales.

Mauro Icardi subió una foto post festejo de la China Suárez

“Y llegó mayo... hora de festejar”, indicó Icardi, con una chicana en los emojis. Cabe destacar que anteriormente tuvo un cruce con José Mourinho, técnico del Fenerbahçe, el acérrimo rival de Galatasaray.

La China Suárez visitó Turquía y alimentó los rumores de convivencia en suelo europeo

En su tercer viaje a Turquía, los fanáticos de la pareja con Mauro Icardi se preguntaron la posibilidad de que ambos convivan en el país europeo. En una entrevista con Gustavo Méndez para La Pasión, el nuevo ciclo de streaming de la Televisión Pública, la actriz dejó en suspenso la posibilidad.

“Veremos... no sé... Haremos malabares, no sé. Cuando llegue el momento lo veremos”, advirtió al respecto de la posibilidad. Aunque no se mencionó los motivos, la decisión está sujeta a la crianza de sus tres hijos Rufina, Amancio y Magnolia.

La China Suárez habló de la posibilidad de irse a vivir a Turquía con Mauro Icardi

Por otra parte, la China Suárez afirmó que Icardi está muy focalizado en su retorno a las canchas y destacó la generosidad del público turco: “En Turquía es una cosa de locos. Él me lo contaba, pero vivirlo ahí, el cariño y el amor que le tiene la gente y como lo cuidan y todo. A mí me recibieron muy bien, obviamente por ser la pareja de él, pero lo están esperando muy ansiosos y ojalá que vuelva a jugar lo antes posible”.