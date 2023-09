escuchar

Si bien profesionalmente Shakira está en la cresta de la ola, lo cierto es que no todo lo que brilla es oro. Mientras de fondo suena su nuevo hit, “El Jefe” las acusaciones y denuncias en su contra no paran de aparecer. Así como fue denunciada por un presunto fraude contra la Hacienda española por evitar pagar unos 6.686.502 euros, una exempleada la acusó de maltratadora, mentirosa y fóbica. Ahora, se sumó una tercera acusación de parte de una exbailarina que aseguró que la cantante no solo no le pagó, sino que indicó que hasta la echó de su propio camarín sin pedirle permiso.

“Trabajé con ella y a la señora ya no la respeto”, sostuvo la bailarina Jenny García en diálogo con el programa Se te estuvo di y di, que se emite en el canal de YouTube La Saga y encendió la polémica. Asimismo, trajo a colación el nuevo tema de la cantante con Fuerza Regida, “El Jefe” en el que justamente habla de la injusticia laboral y por el cual también fue acusada de plagio. Si bien la mujer se limitó a decir que la canción “tiene mucho ritmo”, aseguró que no podía decir nada de “la señora”, es decir, de Shakira, porque desde que trabajó con ella le perdió el respeto.

Jenny García, exbailarina de Shakira apuntó contra la cantante por malos tratos (Video: La Saga)

¿Cuál fue uno de los motivos por los cuales acusó a la barranquillera? Justamente el dinero. “Hice 12 fechas con ella...”, expresó García. “¿No te pagó?”, preguntó una de las conductoras del programa. Como dice el dicho, “el que calla otorga”, y la bailarina se limitó a sonreír, se tapó la cara con un papel y dijo que Shakira no le pagó. Si bien uno de los presentes le comentó que el tema de los pagos correspondía a la disquera, ella estalló de furia y apuntó contra la cantante.

“Yo hubiera trabajado con ella sin que me hubieran pagado, pero la forma en la que nos trató a las bailarinas... Yo he trabajado con gente muy exitosa, Thalía, Estefanía Ahumada... con artistas reconocidos y todos agradecían a los bailarines. Y ella no nos dijo un ‘gracias’; nos volteaba la cara, nos regañó mucho, nos sacó del escenario”, aseveró la bailarina.

Jenny García, exbailarina de Shakira, acusó a la cantante de malos tratos y de no haberle pagado tras las 12 presentaciones que hizo con ella Instagram @jennygarciaoficial

En esta misma línea, García manifestó que si bien “le perdió el respeto”, destacó que es una “gran artista” porque si no los “shakilovers” la iban a atacar. “Es una artista muy internacional, pero como la conocí de frente ya no le tengo respecto. ¡Pero qué padre que le vaya muy bien con su canción!”, comentó irónica. A pesar de que una de las presentadoras intentó ponerle paños fríos a la situación y darle otro punto de vista, la entrevistada no mostró ningún indicio de cambiar su opinión y relató otro mal momento que vivió con la intérprete de “Monotonía”.

La bailarina cuestionó la forma en la que Shakira se dirigió a sus bailarinas; aseguró que no las saludaba y les volteaba la cara Instagram @donatella_versace

“Me sacó de mi camerino. Estaba yo en topless en el Palacio de los Deportes. Entró a mi baño, porque el baño de la señora se rompió y nos sacó Seguridad. Ella entró, se salió y ni un ‘gracias’, ni un ‘disculpen’”, indicó Jenny García y continuó: “Yo les decía a los de seguridad: ‘Oigan, o sea, si no quiere que le hablemos, no le vamos a hablar, pero déjenos pasar’”. La bailarina contó que tanto mientras ella estaba en topless, su compañera estaba en ropa interior y ambas intentaban taparse mientras pasaba “todo el mundo”, desde los miembros de seguridad hasta la prensa.

“Perdóname, eso no es respeto”, sentenció García y sostuvo que de parte de la artista barranquillera no hubo un “Chicas, perdonen, ¿puedo pasar a su baño” y que todo, según su opinión, hubiera sido mejor con un “gracias, perdón y disculpen”.

LA NACION