En medio del difícil momento, Alejandro Sanz sorprendió a sus fans en el escenario con una invitada especial

Con la música como un elemento sanador, Alejandro Sanz se presentó en el Wizink Center de Madrid, España, para continuar con su gira por el Viejo continente. Autor de grandes éxitos que hasta el día de la fecha son parte del imaginario colectivo, el artista tuvo una gran recepción del público en su tierra y de esta manera despejó su mente en medio de un presente tumultuoso, de muchos cambios, que afectaron su estado de ánimo y su salud mental.

En medio de su último recital, Alejandro Sanz cantó junto a Nathy Peluso la canción “Quisiera ser”, uno de los hits más reconocidos de su amplia carrera musical. Además, junto a Dani Martín, también se tomó un momento para interpretar “Viviendo de prisa”, una canción que fue un verdadero éxito y fue aplaudida por los presentes.

Alejandro Sanz sorprendió a sus fans al hacer subir a su hija al escenario

Sin embargo, con un show que emocionó a los fanáticos, el cantante español fue sorprendido por su hija Alma, quien irrumpió en el escenario y recibió un cálido abrazo de su padre. A días de su cumpleaños número 9, ella recibió un hermoso gesto del público al cantarle el feliz cumpleaños.

“Felicidades, vida mía, te amo con mucho corazón. Mira toda la gente que te cantó el feliz cumple”, expresó Sanz, emocionado, al lado de su hija nacida durante su matrimonio con Raquel Perera. Luego de esa frase, el artista le cedió el micrófono a Alma, quien también dejó un sentido mensaje: “Gracias por querer a mi papá y apoyarlo”, manifestó.

Tras ese momento, que enterneció al público que llenó el recinto, Alejandro Sanz continuó con su repertorio de canciones en un recital que duró casi dos horas y tuvo esta perlita, inesperada, para darle un color diferente a un show que sirvió para despejar su mente, en medio de un presente complicado desde lo sentimental por el alejamiento con Rachel Valdés, la artista cubana con la que mantenía una relación sentimental.

La publicación en redes sociales que preocupó a su entorno

Mediante su cuenta de Twitter, Alejandro Sanz mostró una faceta desconocida suya: la de exteriorizar sus sentimientos desde sus redes sociales. Con la necesidad de expresar el momento que estaba viviendo, el artista puntualizó sobre algunas cuestiones que lo llevaron a repensar si debía cancelar su gira.

Alejandro Sanz exteriorizó sus sentimientos mediante su cuenta de Twitter

“Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”, deslizó el autor de “Amiga mia”, “Quisiera ser”, entre otras canciones.

Por último, en una publicación que tuvo altísima repercusión por las vías digitales, Sanz cerró con un mensaje optimista que apaciguó las aguas tras el llamado de atención: “No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino”, detalló.

