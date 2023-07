Así fue la apertura de un boliche que solo funcionará 100 noches y luego será demolido: los famosos que dijeron presente

escuchar

La noche porteña está en constante crecimiento, y sorprende con nuevas alternativas para disfrutar al máximo de la ciudad. Precisamente el viernes por la noche llegó a Puerto Madero una nueva e innovadora propuesta para aquellos que disfrutan de salir a bailar con amigos o en pareja y quieren que cada noche sea única e irrepetible. Se inauguró el boliche “100″ y tuvo como sus invitados especiales a celebridades del deporte, el espectáculo y las redes. Ezequiel “Pocho” Lavezzi, Luciana Salazar y Camila Homs, son solo algunos de los que dijeron presente.

El viernes por la noche, el club nocturno “100″ abrió sus puertas, pero con una idea muy particular. No es un boliche convencional, sino que solo estará disponible los días viernes y dará 100 exclusivas fiestas en el Madero Harbour de Puerto Madero. Su calendario no fue azaroso, sino que está íntimamente ligada al concepto de que cada noche, sea única. Está orientado a aquellos que desean experimentar constantemente, a los que saben que nada es eterno y disfrutan de cada momento de la vida como si fuera el último.

Apertura del boliche "100" en Puerto Madero PABLO MOLANES

"100" el nuevo boliche de Puerto Madero PABLO MOLANES

Algunas de las personalidades más populares de la noche porteña pasaron a conocer la innovadora propuesta. El exfutbolista de la selección argentina Ezequiel “Pocho” Lavezzzi fue uno de los invitados más destacados. También dijeron presente Camila Homs, Camila Mayan y Luciana Salazar que lucieron sus looks total black.

Pocho Lavezzi en la apertura de "100"

Rulo y Gabriela Sari también dijeron presente PABLO MOLANES

Entre las personalidades que disfrutaron de la velada también estuvieron Tiziano Gravier y Grego Rosello, Marta Fort, Florencia Moyano, Tupi Saravia. También dijeron presente Benjamín Alfonso, Darian “Rulo” Schijman y Gabriela Sari, Manuela Viale, Eva Bargiela, Tato Quattordio, Nacho Lecouna y Agustín Franzoni, entre varias otras celebridades e influencers.

Los invitados pasaron una noche única de la mano del reconocido DJ Pabels, que encendió la pista, y de “Ruedito”, que fue el encargado de pasar la música “cachengue”. Pero además de la buena música y el impactante despliegue de luces, la ambientación también fue una de las partes más llamativas, creativas e inspiradoras. El lugar estuvo intervenido con obras de los artistas Rau Ramírez y Alejo Capdevila.

Camila Homs en la apertura de "100"

Luciana Salazar con un look total black en la apertura del noliche

Flor Moyano y Cami Mayan con amigas en la apertura de "100" PABLO MOLANES

Marta Fort en la apertura de "100"

La inauguración del nuevo boliche de Puerto Madero fue todo un éxito e incluso aseguraron que alrededor de las dos de la mañana agotaron la capacidad del lugar con más de 350 personas. “Nuestra misión es proporcionar un espacio para que la gente se reúna y cree recuerdos inolvidables”, destacó Iván Ginevra, socio fundador de “100″. “Creemos que la vida está hecha de momentos y que se disfrutan mejor con las personas que amamos, haciendo las cosas que nos traen alegría”, agregó y destacó que el objetivo que tienen es “liderar una revolución de la noche porteña”.

“100″ abrirá sus puertas los viernes por tiempo limitado. Serán 100 únicas y exclusivas fiestas en el Madero Harbour de Puerto Madero, para que cada persona puede disfrutarla como si fuera la última. En cuando a qué pasará con el boliche luego de que se cumplan las 100 noches, según explicaron, demolerán el espacio para comenzar la construcción del nuevo shopping de Madero Harbour.

El boliche "100" abrió sus puertas para 100 noches únicas PABLO MOLANES

El viernes por la noche se inauguró "100" el nuevo boliche de Puerto Madero PABLO MOLANES

El boliche está intervenido con obras de los artistas Rau Ramírez y Alejo Capdevila

"100" la nueva propuesta de la noche porteña

