En medio del juicio con Amber Heard, Johnny Depp vuelve a sonar para una película emblemática

En medio de la disputa judicial entre Johnny Depp y Amber Heard, que continúa semana a semana, el nombre del actor volvió a estar en la agenda de los productores para un proyecto que le fue muy beneficioso en el pasado. En una reciente entrevista, Jerry Bruckheimer, productor de Piratas del Caribe, se refirió a las chances del actor de volver a protagonizar una película de la saga y contó los trabajos en desarrollo que existen.

Mientras Depp sigue con un juicio de alto perfil mediático del que se conocen infinidad de detalles, el aspecto profesional está congelado. El actor tiene su energía puesta en ganar la demanda por difamación que presentó después del testimonio de su expareja, quien hizo referencia a situaciones de violencia.

En paralelo, la industria del cine sigue en movimiento y así lo hace Piratas del Caribe. De eso habló Bruckheimer en una entrevista y adelantó que se barajan dos posibilidades. Aunque el productor actualmente promociona Top Gun: Maverick, su trabajo que tiene como protagonista a Tom Cruise y que se exhibe en cines, no evitó comentar sobre la saga.

Jerry Bruckheimer, productor de Piratas del Caribe Instagram @jerrybruckheimer

En primer lugar, fue consultado por el tema del momento y la posibilidad de que Johnny Depp vuelva a protagonizar una película de la franquicia en el futuro. “No en este momento. El futuro aún está por decidirse”, declaró en diálogo con The Sunday Times. A pesar de que no fue contundente en la negativa, sí dejó en claro que no participará de los próximos estrenos.

Dos guiones y Margot Robbie como protagonista

Bruckheimer también reveló que se piensa en dos opciones para la próxima película. Una de ellas tiene a la actriz de Suicide Squad a cargo del papel principal. Esta posibilidad se había conocido públicamente en 2020 y tenía a Christina Hodson, guionista de Birds of Prey, como responsable de la historia.

Margot Robbie sería la elegida para una potencial nueva película de Piratas del Caribe 20th Century Fox

Por otra parte, el productor no profundizó en la otra idea que se maneja. Durante los últimos años, se supo que Craig Mazin, creador de la miniserie Chernobyl, trabajaba en un reboot de la franquicia de Disney. Aunque Bruckheimer sí confirmó la presencia de Robbie en uno de los dos proyectos, no manifestó información sobre el segundo.

La actualidad de Johnny Depp y la extensión del juicio

Mientras su futuro parece alejado de Piratas del Caribe, el actor ya lleva más de un mes en su disputa judicial contra Amber Heard. El juicio comenzó el 11 de abril en la corte del condado de Fairfax, Virginia, en Estados Unidos, y se espera que se extienda hasta el 27 de mayo, cuando finalmente concluiría el proceso y la presentación de pruebas y testimonios.

Luego, el jurado deberá deliberar y decidir sobre quién tiene la razón en este caso. No se sabe cuanto podría demorar esa resolución, por lo que la disputa podría alcanzar casi los dos meses cuando termine. En el transcurso de ese tiempo, continúan mostrándose detalles e intimidades de la vida privada de ambos mientras fueron pareja. A pesar de que ya testificó, se podría solicitar que Depp suba al estrado nuevamente después de que finalice su expareja y extender aún más el proceso.