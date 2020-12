Flavio Mendoza arremetió contra Migue Granados luego de que salieron a la luz tuits discriminatorios en su contra escritos por el humorista hace unos años

3 de diciembre de 2020 • 12:33

Flavio Mendoza salió al cruce con Migue Granados, luego de que quedaran expuestos algunos mensajes con contenidos discriminatorios que había publicado el humorista hace unos años. El director artístico lo desafió a que le dijera las cosas "en la cara".

"Che, genio Migue Granados, cuando quieras me decís todo en persona. A ver si tenés huevos", escribió este miércoles el bailarín, visiblemente enojado, en su cuenta de Twitter. La publicación fue acompañada de una captura de pantalla donde se pueden leer algunos de los tuits en los que el hijo de Pablo Granados se refería a Flavio de forma despectiva.

Flavio Mendoza hizo un fuerte descargo luego de que trascendieran los tuits de Migue Granados Crédito: Twitter

Entre los polémicos mensajes, algunos se referían al aspecto físico del coréografo. "Mi abuela flasheó con Stravaganza y votó a (Jorge) Altamira pensando que era Flavio Mendoza. Está grande", escribió el conductor en 2013. "Hoy vi en vivo el lomo de Flavio Mendoza y me quiero ahorcar en la ventana de un McDonald's", dijo en otro de sus comentarios.

"Pido perdón"

A través de Twitter, Granados hizo el martes por la tarde su descargo. "Amo el humor negro, el blanco, el básico, el border, el ofensivo. Laburo de eso. A miles no les gusta y no me quieren, otros miles sí; anoche 200 cuentas sin nombre, apellido ni foto me corrieron con tuits viejos. Y que sean viejos no lo uso como justificativo. Ni en pedo", aclaró el conductor de Últimos cartuchos.

"Tengo banda de seguidores que me conocen y son mi público. Ellos y yo, en mis redes, convivimos en el contexto que yo creé", continuó. "Lo de anoche fue entrar a una orgía buscando gente vestida. Más bien que fui cambiando mis formas de reírme con el tiempo. Los que no fueron chistes, y fueron solo ofensivos, están mal. Pido perdón. Hace años erradiqué esos. Pero lo que está claro es que en mis redes, en mis programas y en mis obras van a encontrar eso. Me dedico a eso. A los que no les guste no me sigan", finalizó.