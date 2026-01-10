El impactante parecido entre seis famosos y sus “clones” de otra época

A lo largo de la historia, distintas figuras del espectáculo, la política, el arte y la realeza parecen compartir rasgos casi idénticos con celebridades actuales, como si el tiempo hubiera decidido repetirse. Miradas, gestos, sonrisas y hasta peinados construyen similitudes tan impactantes que desafían la lógica y alimentan distintas teorías. A continuación te dejamos una selección de los seis famosos que parecieran ser el “clon” de otro.

Franco Colapinto y Ayrton Senna

Franco Colapinto y Ayrton Senna (Foto: Redes Sociales)

Más allá de la pasión compartida por el automovilismo, muchos usuarios en redes sociales advirtieron un notable parecido físico entre el joven piloto argentino y el tricampeón brasileño de Fórmula 1. La forma del rostro, la mirada intensa y ciertos gestos en fotos de archivo y entrevistas alimentaron comparaciones inevitables.

Franco Colapinto hasta llegó a mostrarse orgulloso de que muchas personas le vieran un “aire” a la leyenda del automovilismo. “Es un orgullo que me comparen físicamente con Ayrton Senna. Fue el más grande de su época. De chico era mi ídolo y lo sigue siendo”, reconoció.

Jennifer Lawrence y Zubaida Tharwat

El parecido de Jennifer Lawrence y Zubaida Tharwat (Foto: Redes Sociales)

Jennifer Lawrence es en la actualidad una de las actrices más reconocidas y talentosas de Hollywood, ganadora del Oscar en 2012 por El lado luminoso de la vida. Pero en redes sociales muchas personas la comparan con Zubaida Tharwat, una importante actriz egipcia que se destacó en el cine, el teatro y la televisión de su país ente la década del 50 y 80.

Donald Trump y George Patton

Donald Trump y George Patton (Foto: Redes Sociales)

El parecido entre Donald Trump y el general George S. Patton no se limita a lo físico, sino que también se apoya en ciertos paralelismos biográficos. Por ejemplo, ambos nacieron en familias acomodadas; Patton heredó una considerable fortuna vinculada a negocios inmobiliarios, viñedos e inversiones petroleras en California, mientras que Trump construyó su perfil público a partir del imperio familiar.

En lo ideológico, el histórico militar estadounidense fue conocido por su fuerte nacionalismo y su visión rígida del poder, rasgos que muchos usuarios en redes asocian con el expresidente norteamericano. A diferencia del actual presidente estadounidense, Patton nunca incursionó formalmente en la política, aunque al momento de su muerte, en 1945, ya era una figura influyente del escenario militar.

Papa Francisco y Jim Nabors

Jorge Bergoglio fue comparado por muchos años con Jim Nabors (Foto: Redes Sociales)

Durante su tiempo como sumo pontífice de la Iglesia Católica, muchas personas de Estados Unidos veían a Francisco muy parecido a Jim Nabors, quien fue un actor muy popular en las décadas del 60, 70 y 80, conocido por interpretar a Gomer Pyle en The Andy Griffith Show, un personaje tan querido que hasta tuvo su propia serie, Gomer Pyle U.S.M.C.

Lily Collins y Audrey Hepburn

Lily Collins y Audrey Hepburn (Foto: Redes Sociales)

La comparación entre Lily Collins y Audrey Hepburn es una de las más recurrentes. Incluso la propia actriz reconoció en muchas entrevistas la influencia estética de Hepburn para crear su personaje en Emily en París, la icónica serie de Netflix que acaba de estrenar su quinta temporada.

Lionel Messi y Adriaen van der Werff

Lionel Messi y su parecido a Adriaen van der Werff (Foto: Redes Sociales)

El parecido entre Lionel Messi y el pintor Adriaen van der Werff se descubrió en la sala del museo Rijksmuseum de Ámsterdam, dedicada a los maestros holandeses. Allí se exhibe un autorretrato que el artista realizó en 1699, que despertó sorpresa entre los visitantes por su notable parecido con el capitán de la selección argentina.