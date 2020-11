Agustina Cherri recordó la música de "Rincón de luz" y su hija se burló

Agustina Cherri cantó dos de los hits de Chiquititas y su hija decidió compartirlo en las redes

Agustina Cherri y su hija Muna Pauls fueron las protagonistas de una serie de videos en los que la actrizrepasó los grandes hits de Chiquititas, la novela con la que saltó a la fama. En una serie de stories que filmó la nena, su mamá cantó "Penitas" y "Rinconcito de luz", dos de las canciones más conocidas de la tira de Cris Morena.

La hija de Cherri y Gastón Pauls se convirtió en un verdadero suceso de las redes gracias a su increíble talento para la música. Es que Muna, con 1.9 millones de seguidores, comparte a diario algunos covers que canta acompañada de su ukelele.

En sus redes, Agustina Cherri muestra a diario la complicidad que tiene con sus hijas Crédito: Instagram: @agustinacherriok

Ahora, en un video en el que quedó clara la complicidad entre Cherri y Muna, se puede ver a Agustina cantando e interpretando las canciones de la tira en la que fue Milagros, una de las niñas que vivía en el orfanato Rincón de Luz. La novela infantil de Cris Morena protagonizada por Romina Yan dejó varios clásicos. Con nostalgia, ahora Cherri los repasó frente a su hija.

Luego de filmar a su mamá cantando, Muna se enfoca en un primer plano en el que se tapa la boca, sorprendida por la concentración con la que Cherri canta las canciones con las que se hizo famosa en la década del 90. "¿Ma, pero vos me dejás subir esto?", le consultó Muna. "¿Qué cosa? Lo que hice recién, no, no, pará", respondió la actriz. "Ya lo subí todo", concluyó Muna.

