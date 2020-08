La conductora con la botella que supuestamente contenía dióxido de cloro (CDS) Crédito: YouTube elnueve

6 de agosto de 2020 • 15:58

Tras haber mostrado cómo ingería una preparación que, según ella, contenía dióxido de cloro (CDS), Viviana Canosa generó controversia en las redes sociales. Horas después de haber tomado en vivo un sorbo del químico desaconsejado por la Anmat, la conductora de Nada personal (elnueve) hizo una enigmática publicación en Twitter.

"Uso barbijo, tapabocas, pero eso no calla mis ideas, decisiones y creencias. Cuando el río suena... Estudien, investiguen y no repitan", escribió Canosa en su cuenta.

Si bien no lo hizo explícito, muchos leyeron el tuit de Canosa como un refuerzo de la práctica que difundió durante su programa del miércoles. La conductora fue aún más lejos con otra publicación en la que se ve el instante en el que toma la preparación que contendría CDS, musicalizado con la canción "La botella" de Mach & Daddy.

Con anterioridad, Canosa había hecho dos declaraciones en sus redes sociales que reflejaban su postura, instando a sus seguidores a "estudiar y no repetir". "Prefiero patear el tablero escuchándome y no ir en contra de mi naturaleza. Prefiero mi sana locura a una cordura infligida y forzada. Estudien, investiguen y no repitan sin argumentos. Mi cuerpo es mío y tengo derechos sobre él", sostuvo.

Otro de sus tuits, en la misma línea, también había contrapuesto una serie de conceptos y se había referido al dióxido de cloro: "Prefiero el amor al miedo. Prefiero luz a la oscuridad. Prefiero despertar a estar adormecida. Prefiero libertad a la esclavitud. Prefiero CDS con todo lo que dicen a una vacuna que los mismos creadores piden inmunidad/impunidad por sus efectos colaterales".

Días atrás, Canosa había revelado a sus seguidores que tomaba CDS con el hashtag respectivo y nombraba a Andreas Kalcker, un autodenominado "investigador" que promociona las cualidad curativas del peligroso químico.