28 de octubre de 2020

Carla Peterson suele reinventarse en cada personaje, aunque rara vez cambia su imagen personal. El pelo lacio y rubio, en distintos cortes -con excepciones- forma parte de cada interpretación en cine y televisión. Ahora, la actriz se animó a ir por los rulos y a cambiar el color de forma radical. Impactado, su hijo Gaspar comparó su peinado con el de otro miembro de la familia: "¡El peinado de papá!", dijo el más pequeño de la familia, haciendo referencia a la melena de Martín Lousteau.

Recientemente, en una entrevista, Peterson habló sobre cómo vive la cuarentena, acompañada del diputado y de su hijo. En Mitre Live (Radio Mitre), en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, la actriz reveló, con lujo de detalles, cuáles son las tareas que el senador realiza en la intimidad del hogar. "Hace trucos de magia, es relojero, arregla relojes, es muy prolijo, es muy ordenado y le gusta lavar los platos", expresó.

Ahora, Peterson mostró que aprovechó el aislamiento para cambiar de look. "Siempre quise tener rulos", contó en Instagram sobre lo que definió como "un look efímero". "No es una app. Ni una peluca. Tampoco la humedad", aclaró. Por último, hizo alusión a la reacción de Gaspar, que tiene siete años: "¡El peinado de papá!".

Días atrás, Peterson también compartió que el confinamiento se volvió un buen momento para retomar su rutina de running. "Hoy fueron 16 kilómetros. Que sé yo a donde me llevan, pero ya tengo mi premio del día. Esa postal de la costanera, amo. Este es el equipo, la squadra runnera del amor, mi primo y yo".