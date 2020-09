En su programa de radio Generación perdida, Santiago Maratea acusó de pedófilo al youtuber "Momo", que ahora busca iniciar acciones legales

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de septiembre de 2020 • 13:08

Santiago Maratea quedó envuelto en una nueva polémica luego de asegurar que el youtuber "Momo" había tenido una conducta pedófila. Más tarde, pidió disculpas y reconoció que se había equivocado de persona. Las declaraciones del influencer fueron hechas en Generación perdida, el programa que conduce en Vorterix junto a Sofía Carmona. Ahora, "Momo" aseguró que denunciará el hecho en la Justicia.

"¿Viste el argentino que se llama Momo? Es muy jodido ser Momo y no quedarla. No conozco Momos que sean inteligentes", comenzó Maratea. "En este caso es un Momo todo trabado, que bebotea sin parar", sumó el conductor de la radio que dirige Mario Pergolini.

"Hay un video en el que hace un vivo con una chica de 13 años... Para que entiendan el perfil parece un tarjetero de un boliche", continuó el conductor. Luego, aseguró que durante el vivo de Instagram el youtuber le hizo a la menor de edad algunos comentarios de tinte sexual. "Le preguntó si haría un trío con él", sostuvo.

Gerónimo "Momo" Benavides Marchesi publicó en su cuenta de Twitter que piensa denunciar a Maratea y Vorterix. Pergolini, en respuesta, negó sus reclamos

Finalmente, añadió: "No sé si tiene 13 o 14 años ella, para el caso es lo mismo. Latinoamérica callada como diciendo 'what the fuck, señor'". Mientras tanto, en el streaming de Youtube de la radio se mostraba el canal de Gerónimo "Momo" Benavides Marchesi. Minutos más tarde, Maratea admitió que se había confundido de persona.

"Me acusaron de pedófilo en vivo porque Vorterix y Santiago Maratea se equivocaron de persona. Me calumniaron públicamente porque ni siquiera chequearon la información, para luego decir que se equivocaron de persona", publicó el youtuber en su cuenta de Twitter. "Mañana será enviada la carta documento con mis pretensiones", anunció.

Luego, "Momo" sumó: "Desde ya les voy avisando que no solo voy por el resarcimiento económico por afectar mi imagen y carrera. Se les va a terminar esa impunidad de la cual piensan que gozan".

Más tarde, Mario Pergolini reconstruyó lo dicho por Maratea en la radio y se refirió al conflicto. "El corte que el streamer Momo cita en su tuit es un fragmento sacado de contexto", dijo al aire. "Todo fue aclarado en el momento, así que Momo: tenés ganas de romper las pelotas, ahora sí lo puedo decir", desafió el periodista. Sobre la presunta demanda, disparó: "No creo que vayas a avanzar mucho. Vas a gastar plata en carta documento, un abogado, al pedo. Si querés hacelo, pero el relato fue tal cual como lo acabo de comentar", finalizó.