Es latina y muestra las tiendas temáticas icónicas que se pueden visitar en Nueva York: Harry Potter, M&M, Nintendo y más

Nueva York es mucho más que sus rascacielos y museos, es también la capital de las experiencias de compra inmersivas. En esta ocasión, una creadora de contenido latina ofrece un recorrido vibrante a través de las tiendas temáticas más espectaculares de la Gran Manzana. Desde la magia de Harry Potter hasta el paraíso tecnológico de Google, estos espacios transforman el consumismo en una verdadera aventura turística.

Tiendas temáticas icónicas para conocer en Nueva York

Ary Tenorio, una influencer latina compartió en su canal de YouTube un video donde ofrece un recorrido por algunas de las tiendas temáticas más icónicas y curiosas de Nueva York. Entre ellas, se encuentran:

La tienda de Google

Esta tienda se ubica en frente del Chelsea Market, y se puede comprar desde un teléfono hasta calcetines. Ary destaca la decoración que simula una casa acogedora, ya que en la tienda se venden desde tecnología avanzada (teléfonos, cámaras de seguridad) hasta artículos de “merchandising” como tazas del dinosaurio de Google, calcetines y lapiceros.

Además, la tienda cuenta con un área interactiva para crear música y una sección que simula un vagón del metro de Nueva York para probar audífonos de forma “higiénica”.

Harry Potter

La segunda tienda que visitó la influencer es la tienda de Harry Potter, que ofrece una nueva experiencia con la famosa escoba voladora. Al entrar a la tienda se encuentran varias secciones para que los fanáticos disfruten de una experiencia inmersiva completa con gárgolas, libros voladores y una serpiente gigante en el techo que parece hablar.

Ary comenzó en la zona de “varitas mágicas”, donde se debe tocar cada varita para saber cuál es la indicada, ya que “eligen” al mago mediante sensores. Luego, la influencer mostró las famosas ranas de chocolate, el dulce que aparece en la saga, y la escoba Nimbus 2001 que cuesta US$300 y es la usa el famoso Harry Potter.

Por US$25 los visitantes pueden obtener una carta de aceptación a Hogwarts en la tienda de Harry Potter de Nueva York (YouTube/AryTenorio)

Finalmente, la creadora de contenido pagó por una experiencia de realidad virtual/pantalla verde donde simuló volar en escoba sobre Nueva York y Londres por US$40.

Yeti

La tienda de Yeti ofrece una gran cantidad de productos como termos, botellas y vasos térmicos, que van desde los US$50 a los US$100 aproximadamente. En la tienda también venden hieleras con formas de mochilas y cubetas que, se utilizan para pescar y mantener los productos frescos por más tiempo. Un dato de color es que también venden ropa.

Nintendo

En la tienda se muestran peluches de todos los personajes (como Yoshi y Gengar), sudaderas temáticas y estaciones para probar videojuegos como Zelda. La tienda cuenta con un segundo piso con artículos de Pokemón

M&M’s World en Times Square

Se trata de una tienda de tres pisos llena de dispensadores de colores, ropa para bebés, artículos de golf y hasta maquillaje con olor a chocolate, que incluyen desde labiales hasta bolas de baños.

En la tienda M&M's todo se encuentra separado por colores (YouTube/AryTenorio)

También, hay máquinas que escanean el “aura” para decirte qué color de M&M eres según el estado de ánimo.

Krispy Kreme

En esta tienda hay un producto estrella que es una dona especial en forma de “Gran Manzana” que viene en una caja de lujo similar a la de un reloj de marca, y cuesta US$13. Al comprarla, el personal de la tienda grita para llamar la atención de todos los demás clientes.

La influencer mencionó que el relleno es de crema pastelera con un toque cítrico y que, aunque es cara, vale la pena por la experiencia turística. En la tienda también venden otros artículos como ropa, adornos y vasos. Además, de un lugar para ver cómo se hacen las famosas donas.