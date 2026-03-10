Lollapalooza Argentina 2026: cómo ver los shows en vivo por streaming

Entre el 13 y 15 de marzo se lleva a cabo el Lollapalooza Argentina 2026, el festival internacional que lleva hace más de diez años en nuestro país y atrae a miles de espectadores al Hipódromo de San Isidro año a año. Quienes no puedan asistir esta edición, tienen la oportunidad de seguir los shows en vivo por streaming.

Este año, el lineup está lleno de estrellas de renombre mundial, como es el caso de Tyler, The Creator; Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Lorde, Turnstile, Lewis Capaldi, Skrillex, Deftones y Doechii. También participarán artistas nacionales: Paulo Londra, Turf, Soledad Pastorutti y Ratones Paranoicos.

El line up completo del Lollapalooza Argentina 2026

¿Cómo ver en vivo el Lollapalooza Argentina 2026?

Flow es el encargado de la transmisión del festival, como ocurrió en otros años. Permite ver los shows en cada uno de los escenarios por diferentes dispositivos, como Smart TV, celular, tablet, PC y Deco Flow.

Para acceder a este contenido, es necesario tener contratado el servicio de Flow. Los canales para ver la transmisión completa del festival son: 605, 606, 607 y 608.

A continuación el canal y horario para ver a los artistas más destacados del Lollapalooza Argentina 2026 por Flow:

Artista Día Horario Canal Katseye Viernes 13 19.00 Canal 606 Turnstile Viernes 13 20.00 Canal 605 Lorde Viernes 13 21.00 Canal 605 Tyler, The Creator Viernes 13 22.15 Canal 605 Peggy Gou Viernes 13 23.30 Canal 606 Paulo Londra Sábado 14 19.00 Canal 606 Addison Rae Sábado 14 20.15 Canal 605 Lewis Capaldi Sábado 14 21.15 Canal 606 Chappell Roan Sábado 14 22.15 Canal 605 Skrillex Sábado 14 23.45 Canal 606 Doechii Domingo 15 19.45 Canal 605 Deftones Domingo 15 20.45 Canal 606 Sabrina Carpenter Domingo 15 22.00 Canal 605 Ratones Paranoicos Domingo 15 22.15 Canal 607 Kygo Domingo 15 23.20 Canal 606

Grilla completa del Lollapalooza 2026

En el primer día se presentarán Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente Zell, RØZ, Militantes del Climax, Amigo de Artistas, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones.

El cronograma de este día es:

Estos son los artistas del viernes 13 de marzo

En el día 2 estarán Chappel Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Aitana, Soledad, TV Girl, Six Sex, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Easykid, Imbermind, Marttein, Joaquina, Tobika, Terra y Paula Os.

El cronograma de este día es:

Estos son los artistas del sábado 14 de marzo

Para la jornada de cierre tocarán Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT., HorsegiirL, Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, RYAN, Cerounno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale y Reybruja.

El cronograma de este día es:

Estos son los artistas del domingo 15 de marzo

Los detalles de Lollapalooza Argentina 2026