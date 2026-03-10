Lollapalooza Argentina 2026: cómo ver los shows en vivo por streaming

Es posible ver los espectáculos en cada uno de los shows de cada escenario de forma online; ¿cómo es la grilla completa de cada día?
Entre el 13 y 15 de marzo se lleva a cabo el Lollapalooza Argentina 2026, el festival internacional que lleva hace más de diez años en nuestro país y atrae a miles de espectadores al Hipódromo de San Isidro año a año. Quienes no puedan asistir esta edición, tienen la oportunidad de seguir los shows en vivo por streaming.
Este año, el lineup está lleno de estrellas de renombre mundial, como es el caso de Tyler, The Creator; Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Lorde, Turnstile, Lewis Capaldi, Skrillex, Deftones y Doechii. También participarán artistas nacionales: Paulo Londra, Turf, Soledad Pastorutti y Ratones Paranoicos.
¿Cómo ver en vivo el Lollapalooza Argentina 2026?
Flow es el encargado de la transmisión del festival, como ocurrió en otros años. Permite ver los shows en cada uno de los escenarios por diferentes dispositivos, como Smart TV, celular, tablet, PC y Deco Flow.
Para acceder a este contenido, es necesario tener contratado el servicio de Flow. Los canales para ver la transmisión completa del festival son: 605, 606, 607 y 608.
A continuación el canal y horario para ver a los artistas más destacados del Lollapalooza Argentina 2026 por Flow:
|Artista
|Día
|Horario
|Canal
Katseye
Viernes 13
19.00
Canal 606
Turnstile
Viernes 13
20.00
Canal 605
Lorde
Viernes 13
21.00
Canal 605
Tyler, The Creator
Viernes 13
22.15
Canal 605
Peggy Gou
Viernes 13
23.30
Canal 606
Paulo Londra
Sábado 14
19.00
Canal 606
Addison Rae
Sábado 14
20.15
Canal 605
Lewis Capaldi
Sábado 14
21.15
Canal 606
Chappell Roan
Sábado 14
22.15
Canal 605
Skrillex
Sábado 14
23.45
Canal 606
Doechii
Domingo 15
19.45
Canal 605
Deftones
Domingo 15
20.45
Canal 606
Sabrina Carpenter
Domingo 15
22.00
Canal 605
Ratones Paranoicos
Domingo 15
22.15
Canal 607
Kygo
Domingo 15
23.20
Canal 606
Grilla completa del Lollapalooza 2026
En el primer día se presentarán Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente Zell, RØZ, Militantes del Climax, Amigo de Artistas, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones.
El cronograma de este día es:
En el día 2 estarán Chappel Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Aitana, Soledad, TV Girl, Six Sex, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Easykid, Imbermind, Marttein, Joaquina, Tobika, Terra y Paula Os.
El cronograma de este día es:
Para la jornada de cierre tocarán Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT., HorsegiirL, Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, RYAN, Cerounno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale y Reybruja.
El cronograma de este día es:
Los detalles de Lollapalooza Argentina 2026
- El encuentro musical de este año representa la edición número 11 de la franquicia en el país. El predio del Hipódromo de San Isidro recibe a más de 100 artistas distribuidos en múltiples escenarios.
- La propuesta estética incluye instalaciones visuales y diversas experiencias compartidas más allá de la música.
- La heterogeneidad del line up destaca en esta oportunidad por la mezcla de géneros.
- El pop, el rock, el indie y la música urbana conviven en la misma grilla. El año pasado el festival convocó a cerca de 300.000 personas durante sus tres jornadas: esta cifra ratifica al evento como uno de los más masivos de la región y promete una gran convocatoria para marzo.
