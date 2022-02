Entre la medicina y las ganas de volver a actuar: así está hoy Florencia Cagnasso, Luz de Casi Ángeles

Magia, amores, niños huérfanos y mucha música. Todo lo que ofrecía el mundo de Cris Morena se volvía un éxito. La productora marcó a fuego la generación de miles de jóvenes: algunos como televidentes y otros como artistas. Todos tenían el común el deseo de ser parte de estas historias. Florencia Cagnasso era una más de ese grupo de chicos que bailaba y cantaba las canciones de las novelas frente al televisor. Con tan solo 7 años tuvo en claro que quería que ese juego se convirtiera en su realidad.

Flor les contó a sus padres que su sueño estaba en la pantalla chica. Apoyada por ellos, que la acompañaron en el camino, ingresó en una agencia de prensa. Entre sueños y juegos, comenzó a hacer publicidades. Pero el gran momento llegó de forma inesperada y muy rápida: Cris Morena la vio en una imagen en el diario y la llamó para su nuevo gran proyecto.

Florencia junto a Lali en Casi Ángeles (Foto captura)

“Desde ese momento, empecé los talleres de baile y actuación de Cris”, contó la joven de ahora 23 años a LA NACIÓN. Su mayor anhelo comenzaba a cobrar su cuota de realidad. Las luces, el vestuario, el set y la magia de la TV empezaban a ser parte de sus días. Una vez que pasó esta etapa de preparación entre pruebas de cámara, coreografías e interpretaciones, finalmente le dieron la bienvenida al ambicioso nuevo proyecto, juvenil, tras el arrayador éxito de Rebelde Way.

Florencia Cagnasso en Casi ángeles

Siendo tan chica cumplió su sueño al formar parte del elenco de Casi Ángeles (Telefe). Durante dos temporadas compartió sus días de grabación con los entonces adolescentes Lali Espósito, Eugenia la ‘China’ Suárez, Peter Lanzani, Gastón Dalmau y Nicolás Riera, que se robaron todas las miradas en la escena artística del momento hasta la actualidad.

El éxito fue arrollador. Su papel de la niña Luz llenó de ternura la pantalla y su versión adulta fue la maldad personificada en la cuarta temporada. La fama comenzó a ser la amiga de la actriz de por entonces ocho años. “Me parecía muy divertido porque en la primera temporada usaba vestidos al estilo dama antigua”, recordó al hacer referencia a que su personaje vivía en un mundo de fantasía que le inventaron para aislarla de la sociedad.

En redes sociales comparte tips y blogs de sus días (Foto Instagram @florrcagnasso)

Durante las dos primeras temporada las grabaciones fueron intensas y como todos los niños actores, dividía sus días entre el trabajo y el colegio. Siempre con el gran apoyo de sus padres, cumplía con todas sus responsabilidad. Y, aunque decidió seguir su carrera en la actuación, los resultados no fueron los que esperaba. Los castings no tuvieron el mismo resultado tras su trabajo en Casi Ángeles y poco a poco aquel sueño fue dejado atrás y ocupado por actividades escolares, deportes, salidas con amigos y sus comienzos en la Universidad.

La joven quiere volver a la actuación (Foto Instagram @florrcagnasso)

Sin embargo, los fans de la novela juvenil no la olvidaron y eso se refleja en la cantidad seguidores de Instagram, los cuales incrementó en el último tiempo por un hecho puntual: la re emisión en 2020 del primer capítulo de la ficción de la que formó parte. “Hice curso para potenciar mis cuentas y el manejo de redes sociales. La verdad es que me encantó”, contó, al destacar cómo resolvió este guiño de parte del público.

Flor Cagnasso

Fanática del mundo de la moda, el make up y el modelaje, Flor encontró una veta en para combinar su popularidad con sus pasiones. Youtube, Tik Tok e Instagram se volvieron sus grandes aliados para comunicar conocimientos.

“Me encanta hacer fotos y videos. Hice un curso de automaquillaje pero ya con conocimientos y para aprender cosas nuevas. En Casi Ángeles aprendí mucho. Los primeros maquillajes me los regalaron mientras grababa la novela. Me llevaba muy bien con la maquilladora y el peinador, ellos me enseñaron mucho. Cuando cumplí años me regalaron los primeros productos que tuve”, relató.

Florencia estuvo en Casi Ángeles en 2007.

Con una gran sonrisa que transmite tranquilidad y alegría, Flor se ganó aún más el cariño de sus seguidores, quienes esperan sus videos con tips, blogs y tendencias en el mundo de la moda.

Actualmente, del elenco que le dio fama mantiene relación con Guadalupe Antón (Alelí), Tomas Ross (Cristóbal) y Nazareno Antón (Monito). Coincidentemente, todos ellos comenzaron a tener una gran presencia en las redes sociales.

Florencia junto a Guadalupe Antón (Foto captura)

Su paso por la televisión fue breve pero intenso. “Me encantó, lo disfruté y me dio muchas herramientas y me gusta que me reconozcan por el papel de Luz, pero también quiero que me reconozcan lo que hago ahora”, explicó la joven, que en ocasiones recibe críticas por no hablar tanto ya de su paso por la popular tira, algo que aclara que no es algo que ya hizo.

Su calidez frente a la cámara y las enseñanzas que le dejaron la actuación, como la soltura al hablar, hoy la llevan a pensar a volver al ruedo y perfeccionarse en la profesión. Su proyecto ideal sería filmar una película, ya que las jornadas de grabación de una tira diaria no serían compatibles con los estudios de la carrera de Medicina que cursa en la Universidad Nacional de Buenos Aires.

Florencia tiene 23 años y estudia medicina (Foto Instagram @florrcagnasso)

Florencia visualiza en algún momento unir sus dos pasiones, impulsada a la vez por la popularidad que ganó en las redes. Ahora, sueña con avanzar en su carrera y combinar el camino con su faceta de influencer.