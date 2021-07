La nueva vida de Stéfano De Gregorio: de actuar en Casi Ángeles a jugar en el ascenso español

Cuando tenía apenas seis años, Stéfano De Gregorio ya tenía un lugar asegurado en la televisión de cada uno de los argentinos. De la mano de Cris Morena llegó a Chiquititas y su carrera tuvo un ritmo veloz desde aquel entonces. Rincón de luz, Floricienta y Casi Ángeles fueron algunas de las series de renombre en las que De Gregorio tuvo papeles protagónicos.

Pero después de haber hecho teatro por un tiempo y haber tenido un papel en Esperanza Mía, la tira de Polka protagonizada por Lali Espósito y Mariano Martínez en 2015, Stéfano se esfumó de la actuación.

Sin apariciones públicas, anunciaba en sus redes sociales que se iba a vivir a España para enfrentarse a un nuevo desafío. Con 26 años, se animó a perseguir un sueño que tenía desde chico y dedicarse al fútbol profesional.

De Gregorio ya se entrena con su nuevo club en España mientras aguarda los trámites de ciudadanía

Fichado por el CF Lorca Deportiva, un club de la tercera división española, comenzará a entrenar a modo de prueba desde el próximo 11 de agosto y hasta fines de mes. “Este club me acepta sin ciudadanía para entrenar”, explicó. Si su nivel es el esperado, firmará con el equipo y se convertirá en su nuevo jugador; en caso de que no obtenga la ciudadanía o no sea aceptado, Stéfano ya tiene preparado un plan B: el PE Sant Jordi en Ibiza.

Mientras que espera la llegada de su novia, quien lo acompañará en su nueva travesía, ya muestra en sus redes sociales cómo lleva adelante su entrenamiento mientras aprovecha su tiempo libre para viajar por Europa.

LA NACION