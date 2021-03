Entre rumores de traición, Jennifer Lopez se habría separado de Alex Rodríguez

Después de casi cuatro años de estar juntos, la icónica pareja que formaban Jennifer Lopez y Alex Rodríguez llegó a su fin. Según publicó Page Six, si bien aún no hubo una confirmación oficial, la crisis llevaba varios meses gestándose, pero ahora, la relación entre la cantante y el exbeisbolista habría llegado a su fin.

Una fuente basada en Miami reveló a la prensa estadounidense que, mientras el Rodríguez se prepara para la temporada de béisbol, López se encuentra en la República Dominicana, grabando su película.

Si bien se cree que ambos llevaban algún tiempo atravesando una crisis de pareja, la situación habría terminado de detonar con una traición. “El escándalo de Madison LeCroy fue la razón por la que finalmente se separaron. Ya había problemas, pero a Jennifer le dio mucha vergüenza”, dijo la fuente cercana a la pareja a Page Six.

Tras la explosión de rumores de ruptura, las celebridades se mostraron muy independientes en sus redes sociales. J-Lo el jueves compartió una serie de videos de entrevistas en las que participó en el último tiempo y algunos fragmentos de American Idol, el reality show musical del que formó parte como jurado durante cuatro temporadas.

En tanto, el exdeportista hizo lo propio y, en una publicación de Instagram, se mostró disfrutando de un paseo en su yate, con las playas de Miami de fondo. “No me hagan caso, solo me estoy tomando una selfie. ¿Cuáles son sus planes para el fin de semana?”, redactó en el posteo.

La traición de Rodríguez a J-Lo, la supuesta razón de la separación

Semanas atrás, medios del mundo del espectáculo estadounidense revelaron que Rodríguez habría tenido una relación extramatrimonial con la modelo Madison LeCroy. “He hablado por teléfono con él. Esa es la verdad, pero nunca hemos tenido algo físico, es solo un conocido”, dijo ella, preguntada por los rumores. “Nunca ha engañado físicamente a su prometida conmigo. Todo esto fue hace un año. No sé qué hacer. He tratado de estar lo más callada posible. No quiero nada malo para su familia ni para la mía”, agregó.

Antes, la modelo había admitido que Rodríguez la contactó para tener un encuentro. Ante la pregunta sobre el supuesto affair, ella respondió: “Es falso. Me contactó, y sí, nos enviamos mensajes de texto, pero aparte de eso, no pasó nada más”. Según publicó Us Weekly, la situación habría molestado a Lopez, quien se habría sentido humillada por los recientes rumores.

