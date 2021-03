Ernestina Pais habló de su novio: “Lo conocí por Instagram”

Mientras se prepara para debutar con su nuevo ciclo de entrevistas por NetTV, Ernestina Pais habló de los motivos de su renuncia a Intratables, su cruce con Viviana Canosa en el último programa y su relación sentimental con un hombre que conoció por Instagram.

“Estoy muy bien pero no tengo un novio oficial. Soy recontra monógama, más allá de lo que pueda parecer por mi estilo desfachatado, sí, yo tiendo a la familia, tiendo a la monogamia”, había expresado ayer la conductora en Esto no es Hollywood, el ciclo radial conducido por Fernanda Iglesias. Tras escuchar estas declaraciones, este mediodía Pía Shaw fue directo al grano. “¿Estás de novia?”, le preguntó desde el panel de Los ángeles de la mañana. “Ojalá. Estoy parejamente con alguien”, bromeó la conductora fiel a su estilo. Y si bien no quiso entrar en detalles, Pais confesó cómo conoció a su candidato. “No voy a entrar en detalles porque todos piensan que es un candidato nuevo. No lo voy a decir porque no quiero quemar una relación que puede funcionar. Lo conocí por Instagram, el Instagram es el nuevo Tinder”, lanzó, entre risas.

Asidua en el tema de las redes sociales, Ernestina confesó cuál es su técnica para corroborar la identidad de la persona con la que está hablando virtualmente. “La técnica la repetí varias veces. En este caso, me ofreció algo y le dije que me lo acerque a Milion (su restaurante) y ahí lo ves”, expresó sin vueltas quien asegura que está en pareja desde hace un par de meses y que la convivencia no está en sus planes.

Lejos de seguir hablando de su intimidad, la conductora se metió de lleno en el terreno laboral y volvió a aclarar que su salida de Intratables se debió a una necesidad de cambio. “Hablamos en diciembre con Fabián (Doman), sentía que mi ciclo estaba cumplido. Me pidió que banque el verano. Cuando volvió [Jorge] Rial de las vacaciones nos enteramos que Intratables cambiaba de horario y me parecía que tenía que tener cambios. Ya es otro formato donde seguro la parte de debate se va a achicar. Ya tenía ganas de cambiar de aire, para mí ya estaba”, repitió una vez más mientras se prepara para conducir un ciclo de entrevistas. “Tiene que ver con el costado mío de emprendedora, de empresaria. Es dar historias de vida de gente que se reinventó en la pandemia”, advirtió sobre el contenido.

Sobre Viviana Canosa

América TV

Sin embargo, Ángel De Brito no quiso dejar pasar una situación que empañó su despedida del ciclo de América, donde estuvo Viviana Canosa como invitada. “¿Qué pasó con Canosa?”, preguntó el conductor. “Una chicana. Hay personas que piden un mano a mano con el conductor y llegamos al final del programa sin poder preguntar, pero no me podés decir: ´¿Por qué no me preguntaste nada?´ ¿Me tenés que chicanear así?”, señaló molesta.

En cuanto a los motivos de la imposibilidad de preguntar, Pais fue muy irónica. “No pudimos hacer preguntas, no nos habilitaron. Puede haber sido un pedido de Canosa o del conductor, no lo sé, pero no sabés la cantidad de preguntas que tenía para hacerle. Me hubiera gustado preguntarle qué había dentro de la botella que tomó, el contenido de la charla con Alberto (Fernández), por qué cree que tantos rumores la conducen a personajes del poder (...) Me estaba despidiendo de la gente y de mis compañeros, ¿falta hacer ese comentario y arruinarme el momento?”, concluyó furiosa.

Intratables: Ernestina Pais se despidió con una ironía para Viviana Canosa - Fuente: América

LA NACION