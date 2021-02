Intratables: Ernestina Pais se despidió con una ironía para Viviana Canosa

Durante su paso por Intratables, Ernestina Pais fue una de las voces disidentes, la que aportó algunos de los debates más acalorados del programa, con una postura muchas veces crítica incluso hacia sus propios compañeros.

Sin embargo, a pesar de las diferencias su despedida fue breve pero emotiva. Fabián Domán intentaba cerrar una grieta de la que no se sintió parte: “Es el último programa de la señora Ernestina Pais con nosotros. Y, aunque parece que las cosas se tendrían que terminar mal, nosotros terminamos bien. Conocí a una gran mina, si nos llevábamos bien al aire fuera de cámara nos llevamos muy bien. Ella sabe de lo que estoy hablando”.

Visiblemente emocionada, la panelista escuchó con una sonrisa las palabras del conductor, que continuó: “Y quiero contar algo: ella me planteó en diciembre la idea de irse y yo le pedí que se quedara hasta ahora. Esto para algunos que dicen pavadas”. Esto último llamó la atención, ya que días atrás la propia Pais había asegurado que el motivo de su alejamiento tenía que ver con el cambio en la grilla de programación de Intratables que, con la llegada de TV Nostra, la nueva apuesta de Jorge Rial, terminaría a la medianoche. ¿La idea de correr el programa ya había sido tomada en diciembre, antes incluso que Jorge Rial definiera su nuevo ciclo?

Como para que no queden dudas sobre la buena relación que queda entre ella y América, Ernestina agradeció: “Para mí fue una gran experiencia volver a un canal donde empecé, en 1996, con La biblia y el calefón, con Jorge Guinzburg, al que siempre recuerdo. Un canal maravilloso con gente maravillosa. A todos mis compañeros, muchas gracias, y fue un placer trabajar con vos, Fabián. Me voy feliz”.

Igualmente, a pesar de la emoción Ernestina Pais se despidió fiel a su estilo. Luego de un mano a mano de media hora entre Viviana Canosa y Fabián Doman, a partir del debut de la periodista en A24, esta se lamentó con simpatía: “No me preguntó nada Ernestina… Y Brancatelli no me atacó”. Rápida de reflejos, Pais no se la dejó pasar, tomó el guante y replicó: “Porque no nos dejaron. ¿Sabés las preguntas que nos dejaron en la boca para hacer?”.

