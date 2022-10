Ernesto Tenembaum cruzó a Máximo Kirchner por su desafortunada comparación frente a la toma de colegios: “Es ofensiva”

escuchar

Ernesto Tenembaum cruzó en duros términos a Máximo Kirchner este lunes por comparar la respuesta del gobierno porteño frente a las tomas de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires con los procedimientos empleados durante la última dictadura militar. “Es ofensiva la comparación que hizo entre Horacio Rodríguez Larreta y la dictadura militar”, dijo el periodista y sostuvo que esta actitud le parece “una banalización” por parte del diputado nacional y jefe de La Cámpora. “Está empujando a favor del olvido con este tipo de cosas”, añadió en el programa radial que conduce en Radio con Vos.

Este sábado, el jefe del PJ bonaerense habló por primera vez desde el atentado contra su madre Cristina Kirchner y apuntó directamente contra el jefe de gobierno porteño. “Larreta quiere sacar chapa con los pibes”, dijo Kirchner, afirmó que la Policía de la Ciudad es “la policía política de Larreta” y que “lo extraño es que todo ocurre en septiembre, un mes que es tan caro a la memoria por la Noche de los lápices”.

Ernesto Tenembaum apuntó contra Máximo Kirchner por "banalizar la dictadura"

En un “Encuentro de la militancia” que tuvo lugar en Morón, acompañado por el intendente Lucas Ghi, el exjefe comunal Martín Sabbatella y los ministros Gabriel Katopodis y Juan Zabaleta, Kirchner recordó que “la idea de la cárcel o bala ya se demostró fracasada” en relación a la última dictadura militar (1976-1983) y sostuvo que los militares durante “siete años tuvieron para aplicar sus ideas económicas y tampoco pudieron hacerlas. Es mentira que detrás de un esquema autoritario y privativo de la libertad nuestro pueblo tendrá una mejor calidad de vida”, consideró.

Maximo Kirchner presidente del partido Justicialista bonaerense y jefe de La Cámpora Rodrigo Nespolo

Además, dijo que el jefe de gobierno porteño usa un “lenguaje tan duro, tan de taita, tan de arrabal y de guapo” para “descargar la frustración de bajar la mirada con Macri, que lo maltrata y lo deja sin dignidad”.

En este sentido, Tenembaum se mostró indignado y consideró que le resulta “ofensiva” la comparación con la última dictadura militar: “No ha lugar: que lo haga una madre de un chico que está tomando una escuela... bueno, pero que lo haga un dirigente es una banalización de la dictadura”.

Y se preguntó: “¿La dictadura es que te manden una citación a tu casa por una contravención? ¿Eso fue la dictadura? En la dictadura hubo campos de tortura, hubo desapariciones, hubo desaparición de niños… Es como cuando banalizan el Holocausto”.

El fin de semana en la toma de colegio de la Escuela de Mœsica Juan Pedro Esnaola. Tom‡s Cuesta

“Discutile a Larreta lo que quieras –afirmó el conductor del programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?– pero no de esa manera: hay una utilización de la dictadura de Máximo Kirchner que es histórica y no es de ahora, y que va a cansar a la gente que no es kirchnerista con el recuerdo de la dictadura”, consideró.

En este sentido, el periodista sostuvo que es lo mismo que pasa con la canción Bella Ciao en Italia, que era de todos y ahora es de una parte, y concluyó: “Ojo con eso, Máximo está empujando a favor del olvido con este tipo de cosas”.

Máximo Kirchner, Tenembaum y “el Estado puesto de rodillas por las cerealeras”

En otro pasaje de su dura crítica contra el diputado camporista, Tenembaum le respondió por criticar el plan económico de Sergio Massa que supone “arrodillarse” frente a las empresas cerealeras por el llamado “dólar soja”.

“El Estado fue extorsionado y puesto de rodillas por las cerealeras”, que consiguieron durante septiembre el “dólar soja” a $200 para liquidar los granos y engrosar las reservas del Banco Central. Fue el ministro de Economía quien instrumentó esa medida que concluyó con una recaudación de 8.126 millones de dólares.

“Dan ganas de decirle mirá, nos arrodillamos frente a las cerealeras porque no se acordó con el FMI cuando vos estabas en contra y entonces hubo que pagar como 10 mil millones de dólares que no hubiera habido que pagar si este acuerdo se firmaba antes”, sentenció Tenembaum. Y agregó: “Massa arregla con las cerealeras porque no tenés reservas, en parte porque hay un gobierno dividido donde una parte traba a la otra, como cuando Máximo y Cristina lo trabaron a Alberto Fernández y a Martín Guzmán”.