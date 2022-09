La sarcástica respuesta de Luis Majul cuando Novaresio preguntó por Axel Kicillof

La violencia narco continúa sin freno en la ciudad de Rosario. Mientras se conocen más detalles sobre el atentado a tiros contra el frente del edificio de la Justicia federal, a manos de un sicario que operó a cara descubierta, las cifras de homicidios en la ciudad santafesina superaron todos las previsiones y es la más alta desde que estalló la guerra narco: fueron 2327 las personas asesinadas en los últimos diez años.

“Rosario tiene las estadísticas de homicidios más altas que Colombia, y todo comenzó con una interna entre el gobierno nacional y gobierno socialista de Santa Fe hace diez años”, recordó Luis Novaresio durante el pase del programa Buen día Nación con el noticiero 8.30 AM que conduce Luis Majul junto con Débora Plager y Marina Calabró.

Como contó LA NACIÓN, una simple comparación expone lo escalofriante de las cifras rosarinas: en 2020, en todo el país hubo 2416 víctimas de homicidios dolosos; ese año, en Rosario hubo 213, un 9% del total argentino. Es decir que la tasa de asesinatos cuadruplica la media nacional.

La sarcástica respuesta de Majul cuando Novaresio preguntó por Axel Kicillof

Sin embargo, para Novaresio, en la provincia de Buenos Aires, específicamente en el conurbano bonaerense, ocurre una situación similar, donde la violencia narco está instalada pero parece ocultarse. “En la provincia de Buenos Aires pasa algo parecido pero hacen fragua de las estadísticas. Y como es territorio amigo, no pasa nada. ¿Qué piensa Axel Kicillof de todo esto?”, preguntó el conductor de LN+.

De acuerdo con las últimas estadísticas aportadas por el Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires, durante 2021 se registraron 794 homicidios. En el territorio del ministro de Seguridad Sergio Berni se comete un robo cada dos minutos. En ese sentido, Novaresio volvió a preguntar sobre el paradero del gobernador cristinista, y fue Majul quien respondió con un sarcasmo: “Está cerrando la campaña de Lula”.

El kirchnerismo cerró el acto presidencial de Lula con una gigantografía @kicillofok

Y es que, con el gobernador bonaerense como mascarón de proa, el kirchnerismo realizó anteayer en la ciudad La Plata un simbólico y multitudinario cierre de la campaña presidencial de Luiz Inácio Lula Da Silva, el candidato favorito para suceder en la presidencia de Brasil a Jair Bolsonaro. Kicillof encabezó el acto organizado por el “Comité Argentino Lula Presidente”, que integran distintas organizaciones como el Instituto Patria, el Frente Patria Grande, el Movimiento Evita, y Somos Barrios de Pie.

El mandatario comparó el juicio a Cristina Kirchner por la causa Vialidad con la destitución de Dilma Rousseff en 2016 y consideró que en ambos casos se aplican los mismos “métodos” de “persecución política y judicial”.

Novaresio: “Insisten con no reconocer los problemas”

Novaresio afirmó que el Gobierno Nacional insiste en “no reconocer los problemas” que aquejan al país. “No hay conflicto con los mapuches, no hay viruela del mono, no hay conflicto en las escuelas. No hay inflación tampoco. Le echan la culpa a la historia y a la guerra en Ucrania”, recordó. En ese sentido, Majul citó la frase del economista Carlos Melconian quien sostuvo que “la expectativa de salto devaluatorio queda abierta”.

“Es lo que dicen muchos economistas: no llegan con los dólares hasta el próximo gobierno, es la realidad. Si la Argentina no logra recomponer reservas, no está descartada una devaluación y eso para el gobierno es un gran problema”, finalizó Plager.