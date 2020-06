El periodista se preguntó por qué sigue en el cargo "un tipo que desautoriza permanentemente al presidente". Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de junio de 2020 • 10:00

Ernesto Tenembaum cuestionó en términos muy duros la permanencia en el cargo del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni , después de " desautorizar al Presidente muchas veces " y de "mostrarse con armas largas".

"Sergio Berni se está pasando de la raya en algunas cosas, y habilita a hacerse una gran pregunta, ¿por qué está ahí? ¿Por qué está ahí un tipo que hace exhibición de armas largas, un tipo que humilla permanentemente al Presidente, un tipo al que nadie le puede retrucar, por qué está ahí?", se preguntó el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos) en la apertura de su programa.

"No sé si [Berni] es eficiente combatiendo el delito, no tengo como medirlo", sostuvo y lo describió como un "matón": "Sé que es un matón, cada vez que habla es un tipo que provoca y que ha desautorizado mucho al Presidente, muchas veces. 'Él no manda', 'él no me conduce', 'no hablo con él ni tengo ganas de hablar', 'la ministra de Seguridad no sabe de qué habla', y así sucesivamente. Muy rara vez vi hablar así a un funcionario de tercer nivel, porque es un ministro de un gobierno provincial, sobre el Presidente la Nación, y mucho menos vi que eso pasara sin ningún tipo de represalia", se sorprendió Tenembaum.

"Imaginate si aparece el secretario de seguridad de Santa Fe, siendo Cristina [Kirchner] presidenta, le dice que ella no manda, ¿cuánto dura? Imaginate con [Carlos] Menem. La relación que se genera con el gobernador ahí es terrible y, sin embargo, Berni sigue en su cargo", consideró.

"Pero además sigue haciendo declaraciones que el kirchnerismo siempre rechazó; la imagen de él desfilando con un arma larga, diciendo que el soldado está más cerca de su fusil que de su mujer, eso viene de Aldo Rico, viene de Seineldin. Eso no es la política democrática de seguridad. Estamos hablando del ministro de Seguridad de Axel Kicillof, que no habla sobre esto", destacó el periodista y recordó los dichos de Berni sobre la vicepresidenta.

" Él dice: 'me conduce Cristina' y sobre el pucho dice 'hay que ir sobre Rodríguez Larreta' . ¿Por qué sigue? ¿Por qué no le dicen 'flaco te vas'? ¿Es el único que puede ser ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires? ¿No hay otro que Berni? Si es así, es bastante frágil el proyecto. ¿Por qué él puede desautorizar a Alberto [Fernández] y resistir? ¿Quién lo protege? ¿Cómo se explica? ¿Y por qué en el proyecto kirchnerista tenemos un militarote machirulo? No tengo respuestas", expresó Tenenbaum.

Y cerró así: "Es obvio que tiene protección de Cristina Kirchner, ¿por qué ella quiere un militarote en sus filas? ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje? Son preguntas que me hago. Alguien que desautoriza permanentemente al Presidente de la Nación, que además tiene tono militarote y sobrevive en el cargo. Seguro que ese tipo con Axel [Kicillof] no tiene nada que ver, ¿por qué está?".