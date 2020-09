"Cuanto más avanza la desintegración social hay más políticos vivos que venden soluciones mágicas, y no hay soluciones mágicas", dijo Ernesto Tenembaum Fuente: Archivo

Ernesto Tenembaum se refirió al video que comenzó a circular en redes sociales con el fragmento de una entrevista que él le realizó hace diez años al entonces jefe de Gobierno porteño y actual expresidente Mauricio Macri, quién defendía el uso de las pistolas eléctricas Taser con un ejemplo similar al ocurrido ayer con la muerte del policía apuñalado en Palermo.

"Ayer me convertí en trending topic por una entrevista de hace diez años con Mauricio Macri, andá a saber quién viralizó ese fragmento", comentó el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con vos) y dijo que desde entonces recibió "toda una caterva de energúmenos diciéndome que yo era cómplice de la muerte del policía".

En ese sentido, consideró que "no soy un especialista para saber qué arma tiene que usar la policía; me hago la pregunta de si un policía no logra frenar a alguien que lo ataca con un cuchillo, cómo es el entrenamiento de la policía: uno supone que algún tipo de arte marcial debe tener".

"No me opongo a la utilización de las pistolas Taser, creo que los policías tienen que estar bien armados y bien entrenados porque lo que hacen es muy riesgoso, no sé si la pistola Taser lo podría haber evitado o no, había varios policías en el episodio, es muy triste, pero si sé categóricamente que una pistola más o menos no resuelve el problema de la inseguridad", remarcó.

"Hablan de las Taser porque gente bruta como Sergio Berni dice que se resuelve con más armas. La inseguridad tiene que ver con la desintegración social y familiar, que hace que muchos chicos crezcan en medio de la nada y se conviertan en delincuentes. Si hacés un plan económico horrible no hay pistola Taser que valga", añadió.

"Cuanto más avanza la desintegración social hay más políticos vivos que venden soluciones mágicas, y no hay soluciones mágicas", finalizó.