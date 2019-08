El ticket que recibió el actor anoche junto a su milanesa 00:03

El fin de semana cerró con un sabor amargo para el actor Rodrigo Noya, que se sorprendió al recibir el delivery de la milanesa que pidió.

Junto al ticket con el detalle de la compra apareció la imagen de Milhouse Van Houten, el mejor amigo de Bart Simpson, y que algunas personas comparan con el joven actor.

El chiste o ¿error? Sorprendió a Noya, que decidió compartir en sus redes sociales la situación y se preguntó si era una broma de la casa de milanesas.

"Nos hemos enterado del caso y lo estamos investigando. Obviamente no es algo habitual y nos sentimos avergonzados de que esto haya ocurrido en alguna de nuestras sucursales", dijeron desde la compañía a LA NACION.

Además agregaron: "Nos estamos tratando de comunicar con Rodrigo para ofrecer nuestras disculpas".

El antecedente del desodorante

¿Y si es otra campaña publicitaria? También están los que ponen en duda la veracidad de la situación porque aún tienen fresco en la memoria el "romance" de Noya con Candela Ruggeri en el verano de 2017.

En esa oportunidad, ambos habían sugerido desde Instagram que habían pasado una noche mágica en compañía de una persona maravillosa. Incluso coquetearon con que vivían un romance.

Pero no era así, solo fue parte de una estrategia publicitaria para una marca de desodorantes y así lo admitieron ambos nuevamente en las redes sociales.

"La verdad es lo que ven. Nunca me pasó antes y no estoy acostumbrado a que se arme tanto revuelo. Salí a comer un par de veces, la conozco, la pasamos bien y somos amigos", había dicho Rodrigo a Nosotros a la mañana. No obstante, luego Candela aclaró los tantos desde su cuenta de Instagram: "Hicimos esto junto a Axe para romper un poco con los prejuicios y demostrar que lo que importa es la actitud. No hay romance pero lo que sí es real es que Rodri es un divino", escribió ella en ese momento

Por su parte, también desde Instagram, Rodrigo, que recibió junto con Cande algunos comentarios negativos, explicó: "La idea era mostrar que cualquiera puede estar con cualquiera y que cada uno tiene lo suyo para conquistar a una mujer, para los que me dicen que lo hice por plata no es así, lo hice porque soy de los que siempre la remé para conseguir una chica y conseguí muchas siendo quien soy yo. Cien por ciento Actitud! Con esa mentalidad en mi vida logré todo lo que quise, beso a todos!".