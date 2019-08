Rodrigo Noya contó que nunca cobró por su participación en Agrandadytos

Tenía cuatro años cuando su dulzura y su carácter algo protestón lo llevaron a la fama. Rodrigo Noya, junto a su hermana Agustina, se convirtieron de un día para el otro en las estrellas del programa Agrandadytos, conducido por Dady Brieva a finales de los 90. Sin embargo, a pesar del rating que el pequeño generaba, nunca cobró por ese trabajo.

"No sé si está bien que diga esto, pero no nos pagaban por ir al programa. Yo me acuerdo poco de las grabaciones, pero fue durante dos años que veníamos una vez por mes y mis papás no tenían un peso", dijo el participante del "Súper Bailando" durante una entrevista con El Espectador, por CNN Radio Argentina. "Mi mamá buscaba las monedas para pagar los peajes desde Chascomús a Capital. Cuando nos decían que fuéramos más seguido, pedía por favor que nos pagaran los viáticos".

Para Noya, venir a Buenos Aires era toda una aventura, y el programa solo una parte de eso. "Para mí era una salida más Agrandadytos. Venir a Buenos Aires no era solo hablar con Dady, era visitar a mis abuelos, ir al cine", rememoró.

El actor también reconoció que desde que está en ShowMatch, volvió a experimentar la masividad que da formar parte de un programa exitoso en televisión. "Capaz que lo viví en otro momento y no la podía racionalizar, pero la exposición que te da el 'Bailando' no la vivía desde muy chico", aseguró.

El conflicto con la madre de su hijo

Desde que Noya se separó de la madre de su hijo, Sofía Sorrenti, los conflictos entre ellos se han vuelto mediáticos. Durante la entrevista en CNN Radio, el actor también se refirió a este tema. "Teníamos una relación tóxica, su familia estaba muy metida. Ella es una chica muy influenciada por la madre", indicó.

"No lo buscamos pero tuvimos un hijo hermoso. Nos separamos cuatro veces y volvimos, la última fue en el verano", explicó Noya. "No tenemos régimen de visitas ni abogados, aunque a partir de ahora va a haber", agregó el actor, que había asegurado hace unos días que le iba a poner un bozal legal a Sorrenti, para que no lo "difame" en las redes.

Ella, por su parte, dio detalles sobre los supuestos incumplimientos de Noya como padre de Bautista, de dos años recién cumplidos. "No tengo miedo de seguir hablando. Me interesa que se haga cargo de su hijo. Quisiera que lo cuide, que me de una mano", dijo justo antes de que Sol Pérez, panelista del ciclo, la corrigiera: "Rodrigo no tiene que ayudarte, ni darte una mano. Tiene que hacerse cargo como vos. Los dos son los padres".

Entonces, Sorrenti -que estuvo con el actor durante casi dos años-, apuntó: "Yo estudio. Cuando nos separamos le pedí que se mudara cerca, pero se mudó a media hora de casa. Y no colabora. A mi me ayuda mi familia. La última vez que me dio plata, fue cuando yo publiqué en las redes comentarios irónicos. (...) A Rodrigo le encanta lo mediático. A mi no me gusta. Me resulta lamentable. Pero no tengo otra opción. Veo sufrir a mi hijo. Lo veo con la mochila puesta esperando en la puerta y me duele".

Actualmente, Noya está de novio con Martina Scigliliano, a quien conoció en el verano, cuando todavía estaba con la madre de su hijo.