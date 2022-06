Es argentino, estudiaba Administración y en su búsqueda de algo diferente terminó en la nueva película de Netflix

Santiago Kuster Galetto nunca pensó que algún día iba a participar de una película junto con actores importantes de Hollywood. Sin embargo, y por un golpe del destino, la oportunidad le llegó y hoy tiene el agrado de decir que realizó una escena con Adam Sandler en la nueva producción de Netflix, titulada Garra. Oriundo de la provincia de Entre Ríos, “El Kolo”, como le dicen sus allegados, trabaja en el mundo artístico desde hace varios años y se cataloga como un gran fanático del básquet.

Nació el 8 de septiembre de 1984, en la ciudad de Paraná. En su infancia y parte de su adolescencia vivió allí junto con sus padres Alfredo y Ana, y con sus hermanos Natalia y César. Sin embargo, cuando terminó con sus estudios secundarios, tomó la decisión de instalarse en Córdoba, donde se profesionalizó como actor. Según suele mostrar en sus redes sociales con sus posteos, en todo ese tiempo realizó cientos de propagandas, videos animados y otro tipo de piezas audiovisuales.

Santiago Kuster capturado en uno de sus tantos trabajos como actor Facebook Santiago Kuster

“En 2008 estaba de novio con una chica, Sami, que era estudiante de cine. Ella hizo que me enamore de ese rubro. Por esos tiempos trabajé con amigos en una agencia de publicidad y conocí al director Teodoro Ciampagna. Pegamos onda y un día me invitó a hacer un casting. No obstante, en ese momento yo estudiaba Administración, pero la actuación estaba latente… Creo que hay algo muy fuerte y lleva a que las cosas sucedan, siento que tenía algo muy fuerte con la cuestión de expresarme artísticamente”, comentó en declaraciones con LA NACION.

Tras obtener un contacto que le permitió incursionar profesionalmente en el rubro, y luego de presentarse en el casting, Santiago quedó seleccionado para actuar en la película argentina llamada Hipólito, que se estrenó 2011. “Ahí fue que dije: ‘Es lo que quiero hacer, es lo que me gusta’. Luego de eso hice talleres de clown, todos los cursos de teatro que se me cruzaban y a través de otras personas que conocí me empezaron a llamar para hacer publicidades y series. Desde ahí no paré más. Realicé cursos de todo tipo”, rememoró.

Luego de obtener diversos logros, Kuster tomó la decisión de armar las valijas y radicarse en Palma de Mallorca, España, lugar en el que se le presentó la oportunidad de participar en la flamante película que tiene la dirección de Jeremiah Zagar. Aquel momento fue clave en su carrera profesional. “Me vine hace tres años y algunos pocos meses. Todo surgió luego de hacer un curso de sommelier de vinos en Córdoba, porque siempre la cuestión gastronómica me gustó. Cuando lo terminé, en el lugar dijeron que había una oportunidad de acceder a pasantías, levanté la mano y se me dio. Aleatoriamente me tocó en Mallorca. Vine con mi reel y con toda mi experiencia… llegué a la isla y busqué todos los contactos que tenía relacionados con la actuación”, relató.

Santiago Kuster cumplió su sueño de actuar junto a Adam Sandler y lo sorprendió con un regalo de su infancia Netflix Garra

Una vez instalado, Santiago envió mails y siempre mantuvo la esperanza de que surja un trabajo importante. Hasta que llegó el día tan esperado. “Me contactó la asociada de la película Garra, llamada Palma Pictures. Con ellos trabajé como extra en series, hice varios castings para publicidades, pero nada más que eso. Sin embargo, Andrés, uno de los chicos que trabaja ahí, un día me llamó para formar parte de esta película. Quedé seleccionado, y hasta el momento de haber quedado para participar de un film con semejante magnitud no sabía que iba a trabajar con Adam Sandler”, admitió.

El trailer de Garra, la película de Netflix donde actúa Santiago Kuster Galetto

Por otro lado, hizo hincapié sobre el momento en el que supo que iba a compartir su actuación con nada más y nada menos que con Sandler, quien lleva el protagónico. “Cinco días antes de hacer la escena estaba con una chica que se encargaba del vestuario. En un momento le digo: ‘No sé con quién voy a hacer la escena’. Ella me miró como diciendo: ‘¿Es una broma?’. Y me reveló: ‘Es con el protagonista, Sandler’. Ahí caí, y después de enterarme de eso me temblaba la mano”.

En relación al día en el que actuó junto al humorista, sostuvo: “Estábamos en un complejo, en un estadio donde juega el Mallorca. Me citaron a una hora, llegué antes, desayuné, fui al vestuario, a maquillaje, y finalmente me llamaron al set porque ya llegaba. Era un día de agosto, con muchísimo calor. La rodamos a las 19.30. A él se lo veía cansado, y estaba muy metido en el personaje”.

Respecto del vínculo que estableció con el artista, explicó que le dio un obsequio que tiene relación con su deporte favorito: el básquet. “Le regalé una camiseta de Marcelo Milanesio, porque sé que él también es fanático. Es una que me la regaló mi viejo, la lavé, la puse en un papel celofán y le dije que es el héroe de mi infancia. Lo abrió y estaba agradecido, luego uno de sus asistentes la guardó en la camioneta”, concluyó con un tono emotivo.

Tal y como la pasión que comparte con el actor, el mismo film trata de esta temática. Es sobre un cazatalentos que viaja a España para solucionar problemas personales y, en el medio de su trayecto, encuentra a un jugador de básquet de muchísima habilidad que él cree que está destinado a triunfar en la NBA. A partir de ahí, comienza una historia atrapante envuelta en un drama deportivo.

Santiago Kuster aparece en una escena de la película "Garra" junto con Adam Sandler El Litoral

De esta forma, Galetto marcó un hito en su historia profesional y, además de Sandler, conoció a otros artistas de nivel -que también participan del film- como Queen Latifah, María Botto y Ben Foster. En la actualidad, la producción se encuentra en el top 1 del ranking de las más vistas en la plataforma de streaming y cosechó un sinfín de críticas positivas por parte de los usuarios.