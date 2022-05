The Handmaid’s Tale: una de las protagonistas abandonó la serie y no participará de la quinta temporada

El éxito de The Handmaid’s Tale obedece a diferentes factores. Uno de ellos es la muy buena adaptación de la inquietante y maravillosa novela distópica escrita Margaret Atwood. Otro, seguramente, tiene que ver con el momento histórico en el que fue estrenada; un momento en el que el feminismo propone y exige revisar ciertas costumbres y creencias. Y otro, sin dudas, es su elenco, compuesto por actores y actrices que supieron ponerse al servicio de la historia e interpretar con maestría personajes que pendulan entre la rabia contenida, la aceptación de un destino impuesto y la rebelión más virulenta. Este viernes, los medios estadounidenses informaron que ese gran elenco sufrió una importante baja: una de las protagonistas no participará de la quinta temporada.

Alexis Bledel, quien interpretó al personaje clave de Emily en el drama de Hulu desde la primera temporada, informó a través de un comunicado que dio a conocer Variety que ya no será parte del elenco de la serie. “Después de pensarlo mucho, sentí que tenía que alejarme de The Handmaid’s Tale en este momento”, reveló. Y agregó: “Voy a estar eternamente agradecida con Bruce Miller por escribir escenas tan veraces y resonantes para Emily, y con Hulu, MGM, el elenco y el equipo por su apoyo” .

Por su participación en la serie, Bledel recibió cuatro nominaciones y se alzó con una estatuilla de los premios Emmy.

Su personaje, Emily, es uno de los principales de la historia y una de las pocas que protagonizó episodios de manera excluyente. A lo largo de las cuatro temporadas, los autores fueron revelando aspectos de su vida antes de la fundación del estado de Gilead y fueron delineando su historia, primero como rebelde y astuta sirvienta, y luego como una figura clave para la huida y el posterior arribo de la pequeña Nicole -la hija menor de June (Elisabeth Moss)- a Canadá.

Antes de Gilead, Emily era doctora en Biología y daba clases en la universidad. Estaba felizmente casada con Sylvia (Clea DuVall), con quien compartía la crianza de su hijo Oliver. Junto a ellos intenta huir de Gilead, pero es atrapada en el aeropuerto mientras ellos logran pasar la frontera, por ser ciudadanos canadienses.

En Gilead, fue asignada como sirvienta a los comandantes Scott, Roy y Lawrence, y tiempo después le revela a June que es miembro de Mayday, un movimiento de resistencia clandestino. Luego de ser condenada por tener un affaire con una “marta”, le extirpan el clítoris y es enviada a las Colonias.

Sin embargo, la escasez de sirvientas hace que le den una nueva oportunidad. Emily, sin embargo, apuñala a la tía Lydia (Ann Dowd) y huye con Nicole, la pequeña hija de June, a Canadá. Allí, en carácter de refugiada, comienza a hacer terapia y vuelve a vincularse con su esposa y su hijo, pese a las dificultades para dejar atrás su traumático pasado.

Antes de The Handmaid’s Tale, Bledel protagonizó la serie Gilmore Girls y participó de Sisterhood of the Travelling Pants y Mad Men. Junto con Moss y Bledel, la serie cuenta con las actuaciones de Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Max Minghella, Madeline Brewer, OT Fagbenle, Amanda Brugel, Bradley Whitford y Sam Jaeger.

Se espera que la quinta temporada de la serie -que obtuvo desde su estreno, en 2017, 15 premios Emmy- se estrene hacia fines del segundo semestre de este año. A comienzos de mayo, Moss participó como invitada de The Drew Barrymore Show y aseguró que las grabaciones de los nuevos episodios se encontraban “a mitad de camino” y, ante la insistencia de la anfitriona por conocer algunos detalles de lo que vendrá, adelantó: “Diré que es una temporada muy grande, con mucha producción. Hemos estado mucho en exteriores, grabamos muy poco en el estudio y eso para nosotros significa que es muy grande. Y estamos constantemente en la carretera, en muchos lugares distintos”.

“El viaje de June es grande, los viajes de los otros personajes son muy grandes”, sumó luego. “Y June está lidiando con: ‘¿Qué significa realmente la libertad?’ ‘¿Puede ella realmente ser libre?’ y ‘¿Dónde coloco mi ira?’”, señaló finalmente.