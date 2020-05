"Hay un sector que no le gusta este acuerdo, y en medio de una pandemia, esto me parece delirante", enfatizó Tenembaum Fuente: Archivo

18 de mayo de 2020 • 14:10

Ernesto Tenembaum se refirió esta mañana al "bombardeo" al que está siendo sometido el acuerdo que selló el presidente Alberto Fernández con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta para combatir la pandemia del coronavirus Covid-19.

El conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos) repasó las críticas que formularon los intendentes kirchneristas del conurbano contra la decisión de la Ciudad de Buenos Aires de flexibilizar la cuarentena, abrir algunos comercios y autorizar la salida de los niños, aún cuando esta apertura se realizó con "autorización del gobierno Nacional y en una conferencia de prensa que comparte con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof", recordó Tenembaum.

"Pese a que había un acuerdo político respecto de esto, empiezan a haber declaraciones que son tremendas contra Rodríguez Larreta. La primera es la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza , dijo que es un 'irresponsable', porque 'nuestros trabajadores van a Capital y si abren los comercios eso no se va a poder parar y nos van a traer el virus'. El segundo es el intendente de Berazategui, Patricio Mussi , que dice que va a cerrar los accesos y amenaza con separar la Capital de la provincia; el tercero es el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray , quien declaró que su gente se contagia en la Capital Federal, y el cuarto, lo más increíble de toda esta historia, es el ministro de salud de Kicillof, Daniel Gollán , quien había avalado estas medidas, y después publica un mapa en Twitter, diciendo que la Capital Federal es el foco infeccioso ", desarrolló el periodista.

"En medio de esto, cuando empezaba la escalada de la provincia de Buenos Aires sobre la Ciudad (Kicillof todavía no dijo nada), el viernes por la tarde la Casa Rosada difunde una foto de Alberto Fernández recibiendo a Rodríguez Larreta y a Santilli como diciendo 'yo sigo trabajando con ellos, no rompan los quinotos'", caracterizó.

"Me parece que hay un ruido político. Por supuesto que si la Ciudad tiene más casos, debe coordinar con la provincia para resolver esto, pero cuando se amenaza, se grita y se pone el mapa con el foco infeccioso, hay otra cosa que está pasando, y es una cuestión política", analizó.

"Todo lo que era coordinación amistosa de ver como trabajar juntos y de consensos entre Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Kicillof está intentando ser bombardeado por otro sector político que me parece, por ahí me equivoco, se referencia en Cristina Kirchner", afirmó.

"Hay una idea de que hay un sector que no le gusta este acuerdo, y en medio de una pandemia, esto me parece delirante, pero delirante", insistió. "No digo que no haya un problema: se charla y se arregla, pero cuando hay una escalada y el mapa de un militante de La Cámpora como Daniel Gollán poniendo la mancha roja, 'ahí está el virus', me parece muy impresionante, en términos políticos es de lo más grave, porque es muy estigmatizador", finalizó.