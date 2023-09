escuchar

Noche a noche distintos talentos se presentan en Got Talent Argentina (Telefe). Si bien algunos reciben la luz roja antes de llegar a la mitad de la performance, otros sorprenden gratamente a Flor Peña, Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos, con sus dones y habilidades. El primero en presentarse en la emisión del miércoles fue Hernán Quinteros. “Podríamos decir que soy cantante, o a eso venimos”, le dijo el hombre al jurado, aunque les contó que antes tenía otra profesión completamente distinta. Si bien al principio se mostró un poco dubitativo cuando comenzó a cantar, hizo que el público literalmente se levantara de sus asientos.

Si bien el hombre se presentó para interpretar una pieza musical, durante un par de años, ser cantante no fue su profesión principal. “Soy periodista y estoy en desarrollo de la carrera de canto. Hace 15 años que estudio, pero estos últimos dos años, después de la pandemia donde me quedé sin laburo, dije ‘me enfoco directo a cantar’”, reveló el participante y cuando Flor Peña le preguntó si le gustaría vivir del canto él, le aseguró que si y que ya había dado un par de shows.

Hernán es periodista, cantó en Got Talent y dejó boquiabierto al jurado

“Estos últimos dos años me enfoqué y cuando uno se enfoca empiezan a salir las cosas”, expresó el cantante que si bien vive en la ciudad de Buenos Aires desde hace 15 años, es oriundo de Mar del Plata. Acto seguido, Hernán se paró firme para interpretar una canción de la película Gladidador y cuando abrió la boca las caras del jurado lo dijeron todo. Sus expresiones fueron de total asombro y quedaron boquiabiertos, ya que ninguno se imaginó el talento que tenía el participante para cantar ópera.

El jurado de Got Talent Argentina se sorprendió al escuchar cantar al participante (Foto: captura Telefe)

Incluso, en un momento dado, el público comenzó a aplaudir y Abel Pintos levantó la mano para pedir silencio y escucharlo sin ningún ruido de fondo. Cuando finalizó la presentación, estallaron finalmente los aplausos, esta vez de pie, y Flor Peña fue la primera en tomar la palabra. “Escuchame una cosa, te voy a decir algo. No hay manera, pero no hay ninguna manera, de que vos no te dediques a cantar por lo menos en esta vida. Tenés que cantar, no te queda otra hermano. Viniste con un don y lo tenés que desarrollar. Me encantó”, sostuvo.

Por su parte, Emir Abdul también lo elogió y comentó que si bien estuvo parado en la misma posición toda la canción, igualmente hubo un tipo de movimiento. “Soy bastante duro, así que es bueno transmitir de esa manera”, comentó el periodista al escuchar la devolución del bailarín.

“Cuando estabas cantando flasheaba que se me venían las estrellas. ¿A alguien más le pasó? No sé si fue la vibración sonora o qué”, comentó La Joaqui conmovida con el talento de Hernán y encontró un punto en común con él: “Soy de Mar del Plata y es muy difícil salir de ahí, ¿no?”. El participante le aseguró que no solo era difícil salir, sino también “pelearla” en la gran ciudad.

El último en dar su devolución fue el intérprete de “La llave” quien hizo foco en su presencia y en lo fundamental que es transmitir seguridad: “Vos sabés perfectamente bien de técnica, tu cuerpo trabaja completo, pero es fundamental lo que transmitas físicamente, porque tu voz nos abraza, nos eleva y nos aprieta fuerte. Pero, si además nos transmitís esa energía de autoridad, nos va a aplastar y nos va a ser sentir todavía mucho más abrazados por eso”.

El periodista que cantó ópera pasó a la siguiente instancia de Got Talent

Pero Pintos también le dio algunos tips para trabajar la seguridad. Le dijo que no olvidara que tiene “un don muy hermoso” e incluso, como es el más serio de los cuatro jurados, sorprendió a todos cuando le aseguró que haberlo escuchado cantar fue “una bendición de Dios”.

Por decisión unánime, el periodista pasó a la siguiente instancia del programa. “Tenés un desafío para la próxima, que es pensar qué vas a traer, porque después de esto, es, como dice mi hijo, ‘al espacio exterror’”, sentenció Peña. Con una sonrisa, el participante se retiró del escenario y se encontró con Lizy Tagliani quien también lo felicitó por su actuación y por todo lo que transmitió.