“Es todo o nada”, el drástico cambio de look de Robbie Williams que sorprendió a sus fans

El excéntrico cantante Robbie Williams, de 47 años, tomó por sorpresa a todos sus seguidores cuando su esposa Ayda Field le hizo un cambio de look que luego compartió en su cuenta de Instagram.

En el video se puede ver a la mujer rapar por completo al cantante británico en el balcón de su hogar. Luego de finalizado el trabajo, Ayda se apoya en su marido y sonríe mirando a cámara. Por su lado, Robbie se ve confundido por quedar pelado y se pasa la mano por la cabeza. “Es todo o nada cuando se trata de su cabello y aparentemente, ahora no es nada”, escribió Ayda junto al clip que ya tiene 27.000 reproducciones.

Un usuario comentó: “Ah, es como el Robbie de los noventa otra vez”. Otro agregó: “Parece mucho más joven ahora”. El nuevo estilo de Robbie llega semanas después de que divirtiera a sus fans con una brillante interpretación del tema “Single Ladies” de Beyoncé. Hace poco, Gary Barlow, miembro de Take That, insinuó que la icónica banda podría volver a estar unida muy pronto. “Estamos desesperados por volver y hacer algo”, afirmó a The Sun.

El líder reveló que el grupo “no se va a ninguna parte” y que hay planes para un nuevo álbum y una gira. La última fue en 2019 por el 30 aniversario de su formación. El compositor compartió sus aspiraciones de que todavía estarán de gira cuando llegue su 40 aniversario. Robbie no siempre ha estado involucrado en las reuniones que la banda celebró después de que dejó la banda en 1995 para concentrarse en su carrera en solitario. Regresó en 2010, pero una vez más dio un paso atrás en 2014 después de convertirse en padre por segunda vez.

LA NACION