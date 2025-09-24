The Paper: cómo surgió la nueva serie heredera de The Office, sus diferencias y por qué ya es un éxito

Apenas 15 episodios necesitó la versión inglesa de The Office para consagrarse como una extraordinaria comedia televisiva. Creada y protagonizada por Ricky Gervais, ese falso documental (o mockumentary, en inglés) retrataba la agridulce cotidianeidad que experimentaba un grupo de trabajadores de oficina, bajo el yugo del inútil de su jefe, David Brent (interpretado por Gervais). Aunque The Office fue una experiencia televisiva breve, su enorme potencial llamó la atención de Greg Daniels, guionista de Los Simpson y de Saturday Night Live, quien luego se encargó de producir y trazar los lineamientos de la versión americana, que con el tiempo se convirtió en una piedra basal de la comedia del siglo XXI.

Los protagonistas de The Office, en su versión norteamericana

Como es sabido, The Office en su versión norteamericana se prolongó a lo largo de nueve temporadas, presentó numerosos cambios y un grupo de personajes que pronto se ganó el corazón de los televidentes. Aunque igual de cínica e incorrecta, esa reversión también era más cálida y sus protagonistas más queribles. Por este motivo es que durante la pandemia, y a pesar de haber culminado varios años atrás, The Office se convirtió en la zona de confort de muchos espectadores que encontraban en esta ficción una necesaria dosis de comedia.

Así, el interés por The Office se mantuvo con el paso de los años, entonces Daniels se encontró ante el dilema de volver o no a ese universo. En este panorama, nació The Paper, una propuesta que tiene mucho en común, pero que también sabe cómo diferenciarse de la oficina liderada por Michael Scott (Steve Carell), y que estrena sus primeros capítulos en la Argentina mañana, jueves 25 de septiembre, por HBO Max.

Back in business

Luego de Park and Recreations (otro sólido falso documental, pero no tan popular), Daniels comenzó a pensar de qué modo podía regresar a The Office. Y el guionista tenía algo muy claro: no quería contar por segunda vez la misma historia. “Sabía que no debía mantener a los mismos personajes con nuevos actores porque iban a surgir las comparaciones (...). Los fans son muy protectores y yo soy muy consiente de eso”, reconoció en una oportunidad.

Él comprendía que era importante establecer lazos entre ambos shows, pero que era clave aplicar dicho recurso con astucia. Y así surgió la premisa de un mundo en vías de extinción, que resistía con gallardía el embate de la modernidad, y ese era el rubro de los diarios zonales impresos en papel. Con ese disparador, Daniels se puso manos a la obra, y empezó a investigar pequeños diarios regionales.

De esta manera, el guionista se acercó a Michael Koman, escritor de comedia y miembro de Saturday Night Live. “Cuando Greg me trajo la idea de un falso documental centrado en un diario, pensé que era genial”, recordó Koman, quien se impactó por lo que escuchó más adelante: “Pero no supe hasta poco tiempo después, que todo iba a estar conectado con The Office”.

Daniels quería que su nueva serie mantuviera un puente con su ficción anterior y confesó: “Si iba a recurrir a eso, sería a través del mismo equipo documental, pero ahora buscando una nueva historia que retratar”. De esta forma, la cámara invisible, que durante nueve temporadas siguió de cerca todo lo que sucedía en la papelera Dunder Mifflin de Scranton, ahora iba a seguir los pasos de un pequeño periódico ubicado en Toledo, Ohio.

Un jefe idealista

Domhnall Gleeson es el protagonista de The Paper

A través de un inesperado cameo, el primer episodio de The Paper detalla brevemente el destino de la firma Dunder Mifflin, que fue comprada por una empresa llamada Enervate. Luego de la adquisición de esa papelera y aunque su fuerte eran los periódicos, Enervate decidió enfocar sus recursos a la producción de papel higiénico dejando al diario impreso como un complemento del negocio. El periódico en cuestión se encuentra ubicado en la mencionada ciudad de Toledo y sus poco inspirados empleados se dedican a imprimir anuncios y publicidades, sin mucho amor por el periodismo. Pero todo cambia cuando llega Ned Sampson (Domhnall Gleeson), un nuevo editor que intentará alentar a los periodistas y empleados del diario, a entusiasmarse con el proyecto.

Para la dupla de guionistas, un jefe entusiasmado por su trabajo significaba un cambio radical con respecto al poco iluminado (pero querible) líder de The Office, y sobre eso Daniels aseguró: “Si Michael Scott era un inepto, me gustaba la idea de que Ned fuera alguien que pudiera inspirar a su grupo de trabajo”.

En la búsqueda por encontrar al actor ideal para componer a ese personaje, en el mapa apareció Gleeson y en ese momento todo encajó. “Él personifica todo lo que queríamos que representara Ned”, aseguró Daniels en una entrevista con Variety y detalló: “Domhnall se convirtió en el faro y recién ahí empezamos a realizar las lecturas de guion para sincronizar la química del resto del equipo a tono con él”. Bajo esa fórmula, surgió entonces un poderoso interrogante porque al transcurrir en el mismo universo que The Office, había que resolver si las conexiones con esa serie serían aún más concretas. Y ahí es cuando apareció el nombre del actor Oscar Nuñez.

No tan lejos de The Office

En The Office, el intérprete cubano Oscar Nuñez personificaba a Oscar Martínez, el contador de la empresa y un hombre que en el transcurso de la historia les hablaba a sus compañeros de su homosexualidad (en uno de los episodios más brillantes de la ficción). Como puente entre The Office y The Paper, Nuñez se suma a la nueva historia como contador del periódico.

En una charla The New York Times, Nuñez aseguró: “Le dije a Daniels que si Oscar iba a regresar, tenía que vivir en una ciudad más cosmopolita. Él me escuchó y trasladamos a Oscar a Toledo, un lugar que tiene el triple de habitantes que Scranton. Así que fue muy grato ser escuchado”.

Por su parte, Daniels consideró que traer a ese personaje iba a ser pura ganancia: “Oscar Martínez siempre fue uno de los personajes más reservados, más dignos, pero también de los que parecía menos predispuestos a abrirse. Y en el final de The Office, él terminó en un casillero muy similar al que estaba cuando todo empezó, entonces sentí que todavía había cosas por mostrar ahí”.

Aunque la presencia de Oscar es una gran noticia, todo indica que ese será el único vínculo con The Office. Daniels ya les advirtió a los espectadores que no esperen un desfile de cameos en el nuevo show porque si bien los fans pueden alegrarse con ese recurso; por otro lado, “sería una manera muy endeble de construir algo nuevo”.

Por lo pronto, el guionista está focalizado en darle a The Paper una identidad propia, un espíritu único que lo lleve a una nueva consagración. Y teniendo en cuenta que antes de comenzar su emisión en los Estados Unidos, la ficción ya confirmó una segunda temporada y las críticas iniciales mostraron entusiasmo por este proyecto, es casi un hecho que The Paper tiene el camino listo para ser un digno heredero de The Office.