Las cosas por limpiar, The Way Down y Bright Minds, tres propuestas para no perderse

Las cosas por limpiar. Hay un mundo mejor para Alex y su hija Maddy. Un lugar en el que existen los juegos en la playa y las habitaciones decoradas con esmero. Y, sobre todo, la seguridad física y mental. Sin embargo, ese no es el universo en el que viven la joven madre y su pequeña hija. En la vida cotidiana de ambas el explosivo carácter de Sean (Nick Robinson), pareja de Alex (Margaret Qualley) y padre de Maddy hace que la única opción sea dejar el hogar familiar en medio de la noche y sin la seguridad de encontrar refugio alternativo. Como le dice Sean a Alex intentando que recapacite y regrese a casa, él paga por todo y ella no tiene nada. Y, sin embargo, entre quedarse en una situación volátil y usualmente violenta y lo desconocido, ella opta por lo segundo. Filmada al estilo del cine independiente norteamericano, esta serie retrata con realismo la historia de muchas mujeres que hacen lo posible por superar las circunstancias más difíciles y traumáticas, aunque no recurre al golpe bajo para agregarles dramatismo. En realidad, el mayor impacto emocional de la ficción lo aporta la notable interpretación de Qualley que dota a su personaje de una vida interior llena de matices que a veces se traducen en fantasías sobre una vida mejor mientras a su alrededor todo se vuelve cada vez más difícil. Una temporada. Disponible en Netflix.

Gwen Shamblin, la protagonista de la serie documental The Way Down HBO Max

The Way Down. Del mismo modo en que las series documentales Wild Wild Country y The Vow exploraron historias no demasiado conocidas por el público general, tan asombrosas y terribles que casi sonaban más extrañas que la ficción, en este nuevo ciclo todo parece salido de la mente de un guionista con mucho vuelo creativo. Pero no. Y el verosímil se pone a prueba desde la primera imagen. Es que la producción de la serie documental llevaba años investigando y armando su proyecto alrededor de la figura de Gwen Shamblin Lara, una exitosa gurú de las dietas que utilizaba la biblia como libro de consulta y referencia en sus talleres para bajar de peso. El vínculo entre la nutrición y la religión y el negocio millonario detrás del programa ya aportaban material suficiente para la serie cuando el avión en el que viajaban Shamblin, su marido Joe Lara, el actor que había protagonizado la serie Tarzán en los noventa, y un grupo de familiares y máximos dirigentes de su iglesia se estrelló en Tennessee sin que quedaran sobrevivientes. Y entonces, la historia de la autoproclamada profeta que decía recibir sus consejos sobre alimentación de Dios y que fundó su propia iglesia dónde el pecado original era engordar cobró un nuevo sentido. El relato detrás de la secta, el pueblo que la cobijó y las terribles consecuencias que sufrieron quienes quisieron escapar de ella, resulta tan fascinante como la arquitectura de los peinados en estilo rascacielos de Gwen. Una temporada. Disponible en HBO Max.

Sarah Mortensen en Bright Minds PATRICK FOUQUE