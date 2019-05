Escuchá a Tom Morello tocando el tema de 'Game of Thrones'

Con las guitarras inspiradas en las casas Stark, Targaryen y Lannister, el guitarrista de Rage Against The Machine y Audioslave se unió a Scott Ian de Anthrax y a Nuno Bettencourt de Extreme para tocar la clásica canción de la serie Crédito: Captura YouTube

Tom Morello estira la cuerda de su guitarra y la sostiene para prolongar la duración del sonido de su solo. Pero lo que se escucha no es una canción de Rage Against the Machine, Audioslave, o Prophets of Rage -los tres grupos en los que se consagró- sino la canción de apertura de Game of Thrones . La popularidad de la serie llegó a tal dimensión que mientras se emitía la octava temporada que el domingo pasado llegó a su fin, Fender decidió rendirle un homenaje con el lanzamiento de tres modelos exclusivos de guitarras, e invitando a Morello, Scott Ian de Anthrax y Nuno Bettencourt de Extreme a estrenarlas.

Los instrumentos están inspirados en las tres casas principales de la serie: la Stratocaster "Targaryen" con el negro y el rojo del escudo de armas de de la familia de Daenerys, la Telecaster "Stark" con la famosa cabeza de lobo de la noble familia del Norte y por último, la Jaguar "Lannister", con acabados dorados y llamativos.

Los modelos de Fender inspirados en las casas Lannister, Targaryen y Stark Crédito: Fender.com

Los precios de las guitarras son de 25.000 dólares para la de la Casa Stark, 30.000 para la del clan Lannister y 35.000 para la de los Targaryen ¿A cuál le jurarías lealtad?