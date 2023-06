La revelación de Esteban Lamothe sobre cómo le afecta el paso del tiempo en su carrera

escuchar

Desde hace varios años, Esteban Lamothe pasó en convertirse en uno de los actores argentinos más renombrados. Su trabajo como el padre Lorenzo en La 1-5/18 (eltrece); Renzo Di Caro en Educando a Nina (Telefe) y Javo Valdés en Las estrellas (eltrece), le valieron no solo premios y reconocimiento entre el público, sino también el título de “galán”. Sin embargo, su presente personal dista un poco de ese “encasillamiento”. En una reciente entrevista reflexionó sobre cómo el paso del tiempo impacta en su carrera laboral y como se siente a nivel personal: “Siento que estoy empezando a envejecer”.

El jueves, el protagonista de El estudiante estuvo invitado al ciclo Escucho ofertas, conducido por Guillermo Aquino y, en un contexto distendido y relajado, se animó a hablar sin tapujos de su presente y de algunas cuestiones que a veces suelen ocuparse o pasarse por alto. Lo que desencadenó su seguidilla de reflexiones fue una pregunta clave que le hizo Galia Moldavsky: “Esteban, ¿en qué momento de la vida te encontrás? Has tenido momento pico galán, ahora estás en un momento de teatro. Te teñiste de rubio, y me interesa saber qué está pasando por adentro”.

"Estoy reconstruyendo mi imagen porque galán ya no soy", dijo Esteban Lamothe Instagram: @estebanlamothe

Lo que siguió fueron unos instantes de reflexión y análisis de parte del actor, que se tomó el tiempo de pensar realmente en la respuesta a una profunda pregunta que lo tomó desprevenido. “Estoy en el momento en el que, a nivel vejez, siento que estoy empezando a envejecer”, indicó con total honestidad y sostuvo que esto también le significó un cambio importante, no solo en lo personal, sino en las propuestas laborales que recibe.

En esta misma línea, aseguró que a nivel corporal también está empezando a sentir este “paso del tiempo”. “Estoy relativamente en contacto con mi cuerpo, lo siento mucho. Estoy en ese momento, medio depre; es como una nueva pubertad, para viejo soy joven, para joven soy viejo, me doy cringe si voy a una fiesta. Veo que si voy a entrenar la misma cantidad de veces que hace seis años no logro lo mismo. A la mañana me cuesta más, estoy más triste y después me voy poniendo más contento”.

Esteban Lamothe habló del paso del tiempo y como impactó en su carrera

Precisamente, una de las cosas que no le dejaron pasar fue su nuevo cambio de look. Hasta su último trabajo en la obra de teatro Desnudos, lo llevaba oscuro y ahora lo tiene teñido de rubio y ligeramente más largo. “Estoy reconstruyendo mi imagen porque galán ya no soy, porque para los cánones, digamos, ya soy viejo para galán”, dijo con total honestidad a mitad de la entrevista.

Esteban Lamothe protagonizó la telenovela La 1-5/18 con Gonzalo Heredia y Agustina Cherri Prensa ElTrece

En este sentido, aseguró que las nuevas propuestas son un tanto distintas a sus personajes anteriores, como los que hizo en la película Abzurdah o en la segunda temporada de El Marginal (TV Pública). Explicó que ahora los productores lo buscan para hacer el rol de padre y ya no de “galán”. Contó que, por ejemplo, en la serie de Cromañón hizo del padre de un nene y lo llamaron de Polka para una nueva novela protagonizada por jóvenes, para cumplir también ese papel.

