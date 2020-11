Estelita en casa: Mex Urtizberea reveló el insólito origen de su apodo

Mex Urtizberea, invitado en el programa que conduce Jey Mammon, habló de su vida personal y confesó cuándo nació su extraño sobrenombre

Ignacio Urtizberea, conocido como Mex Urtizberea, participó como invitado en Estelita en casa, el programa que conduce Jey Mammon por América. En una íntima entrevista sobre su carrera y su vida personal, confesó el origen de su apodo.

"¿De dónde viene Mex? Porque vos sos Ignacio", le consultó Mammon. "Es muy largo", aseguró el artista, entre risas. Y agregó: "No quiero que pierdas tiempo".

Sin embargo, a continuación reveló su gran secreto: "En los '70 me empezaron a decir Wormo y después Wormex, porque decían que era como un superhéroe, y quedó Mex".

"Viste que no era tanto", siguió, con humor. "Reconozco tu sabiduría, porque no hay anécdota", le replicó Estelita. "No, no hay", asintió Mex. "Es muy difícil, es muy arbitrario el sobrenombre. Siempre es porque alguien dijo mal tu nombre y quedó", concluyó.