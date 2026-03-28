Estuvo en una de las franquicias más exitosas y terminó condenado a cadena perpetua por un escalofriante asesinato

Hollywood es una moneda de dos caras. De un lado está pulida y brilla con fama, premios y muchos millones, y del otro está opaca y refleja las pérdidas, la soledad y el fracaso. Un día, un actor puede protagonizar el éxito del momento y sentirse en la cima del mundo y al otro su fama puede acabarse así sin más y terminar en las peores condiciones, ya sea por sus dichos o sus acciones. En la década del noventa, Skylar DeLeon cumplía su gran sueño de ser actor. Era apenas un niño y había conseguido un papel en una de las franquicias más famosas: los Power Rangers. Tenía todo para triunfar, pero terminó en los titulares de los diarios del mundo no por sus logros profesionales, sino por haberse convertido en un asesino.

Casi todos, por lo menos una vez en su vida, vieron los Power Rangers y fantasearon con cómo sería tener habilidades, saber manejar sables y enfrentar a los villanos. La precursora fue Mighty Morphin Power Rangers, que se emitió entre 1993 y 1996 y tuvo un total de 156 episodios. El público quedó fascinado con los superhéroes de trajes de colores y rápidamente la franquicia creció a pasos agigantados y se convirtió en un fenómeno global. Sin embargo, eso no evitó que algunos de sus actores cayeran en desgracia.

Mighty Morphin Power Rangers se emitió entre 1993 y 1996 (Foto: IMDb)

John Julius Jacobson Jr., o Skylar DeLeon como se lo conoce públicamente, hizo una aparición en el episodio 55 de Mighty Morphin Power Rangers titulado Segunda chance (Second Chance), emitido el 4 de mayo de 1994. En ese entonces tenía 14 años y, aunque su figura pudo haber pasado inadvertida, terminó por resonar en todo el mundo.

Skylar DeLeon en Power Rangers (Foto: Saban Entertainment)

El crimen

Como su carrera actoral no despegó, se unió a la Marina de los Estados Unidos, pero terminó expulsado por romper el protocolo y no justificar una ausencia, según reveló ABC News. Su difícil infancia, los empleos intermitentes y los problemas económicos lo llevaron a convertirse en un delincuente junto a su esposa Jennifer Henderson DeLeon y madre de sus dos hijos.

Pero sus robos fueron demasiado lejos cuando vio un anuncio de venta de un yate llamado Well Deserved (Bien merecido en español) de casi 17 metros y valuado en alrededor de medio millón de dólares. Lo publicaron sus dueños, Tom y Jackie Hawks, una pareja de jubilados de 57 y 47 años de Prescott, Arizona, así que llamó al número de contacto y, diciéndoles que era un potencial comprador, organizó para ir a ver el navío.

En noviembre de 2004, Skylar DeLeon asesinó a un matrimonio para quedarse con su yate (Foto: The Orange County Register)

Lo que sucedió en aquel encuentro fue una escena de terror. En noviembre de 2004, cuando llegaron a Newport Harbour Beach, condado de Orange, en California, DeLeon, su esposa y tres personas más atacaron al matrimonio y los tiraron al mar amarrados a un ancla, consiguiendo antes que les firmaran los documentos de propiedad de la embarcación. La pareja fue vista por última vez el 15 de noviembre de 2004 y, aunque sus cuerpos nunca fueron encontrados, el testimonio de Alonso Machain, uno de los cómplices, reveló su escalofriante final.

En 2008, DeLeon, que entonces tenía 29 años, fue condenado a muerte por el Tribunal de Santa Ana (California) por el asesinato del matrimonio Hawks y también por el de Jon Jariv, un hombre de 45 años, al que además le robó 50.000 euros en diciembre de 2003. Su esposa, Jennifer DeLeon, fue condenada a cadena perpetua.

El ex Power Ranger fue condenado a muerte por los tres homicidios (Foto: The Orange County Register)

“Skylar es culpable de los tres asesinatos, pero al final de este proceso, les pido que le impongan cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional como sentencia apropiada”, sostuvo Gary Pohlson, el abogado del asesino, según reconstruyó People. Como fue condenado a una ejecución por inyección letal, fue trasladado al “pasillo de la muerte” de la prisión de San Quentin de California.

La vida en prisión de Skylar DeLeon

“Nunca me sentí realmente malvado. Sentía más bien: ‘No me importa. No me importa mi vida. No me importa lo que te pase’”, dijo DeLeon en febrero de 2009 en su primera entrevista con ABC News. Asimismo, contó que intentó amputarse los genitales porque quería ser mujer: “Básicamente, agarré una sábana y me la até alrededor de la extremidad inferior”. Explicó que quería operarse en “cien por ciento” y que lo pospuso durante mucho tiempo porque no quería confundir a su hija. Incluso se llegó a argumentar que el crimen del matrimonio tenía como objetivo conseguir el dinero para la cirugía. Dijo que no le atraían los hombres, solo las mujeres.

En 2024, DeLeon le reveló en una carta a The Washington Free Beacon que el 5 de abril de 2023 se realizó una cirugía de afirmación de género y un aumento de senos y que su nombre legal era Skylar Preciosa DeLeon. Lo último que se supo es que esperaba que lo trasladaran a una cárcel de mujeres.