Evaluna, la hija de Ricardo Montaner, se casó con el cantante colombiano Camilo y decidió llegar virgen al matrimonio: ahora explicó por qué y cuándo tomó esa decisión

Evaluna Montaner, la hija de Ricardo Montaner, se casó en febrero con el cantante Camilo Echeverry. Tal cual trascendió, la joven de 22 años había decidido llegar virgen al matrimonio y ahora, entrevistada en un podcast sobre vínculos afectivos, explicó cuando y por qué decidió hacerlo.

"A los 15 años tomé una decisión de guardarme hasta el matrimonio y a mí me encantó eso, porque fue una decisión que tomé directamente con Dios", dijo en Se regalan dudas, el ciclo conducido por Lety Sahagún y Ashley Frangie. "No sabes la cantidad de personas que me hablaron de la mala idea que fue. Gracias a Dios no los escuché y la verdad que fue lo más hermoso y precioso, pero me costó mucho, porque es fuerte pensar lo que las personas pueden influir en uno y en esa decisión, que para mí fue como una revelación espiritual".

Después, la hija del popular cantante habló de la reacción de su esposo frente a su decisión: "En mi caso Camilo fue el mejor hombre del mundo. Pobrecito, tuvo que sufrir, pero estoy hablando del tema para decir que es muy importante prestarle atención a lo que uno quiere vivir y a lo que uno siente que es el propósito de uno, porque la gente te puede derrumbar el amor para ti", expresó.

En el capítulo de hoy nos acompaña Evaluna Montaner para hablar sobre el amor porque sabemos que es uno de los temas que más les gustan. Cómo se ve el amor consciente? ¿Cómo se mantienen vivas las mariposas en una relación? @Montanerevaluna https://t.co/6uUlzbdwKp pic.twitter.com/57DhAs9jGv &- Se Regalan Dudas (@seregalandudas) July 28, 2020

En distintas entrevistas, Ricardo también se había referido al asunto. Meses atrás, en una entrevista con Telemundo, Cinthia Bagué le consultó: "¿Fue una decisión de Evaluna, por ejemplo, el hecho de llegar célibe a su matrimonio?". "Sí", respondió el artista. "Pero de ahí se basa la libertad. O sea, la libertad se basa en eso: en que tú elijas".

"Ella lo eligió por libre que es y porque cree, firmemente, que debía hacerlo así", continuó. "Porque ella tiene, más que un pacto conmigo, un pacto con Dios. Y ella lo ve de una manera en la cual todos tenemos que respetarle. Es su forma de pensar y nosotros nos sentimos muy felices por eso".