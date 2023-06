Evanescence en la Argentina: cuándo es el show y cómo sacar entradas

escuchar

Evanescence vuelve a la Argentina después de seis años, en el marco del South American Tour 2023. La banda de rock estadounidense se presentará el 17 de octubre en el Movistar Arena, donde lucirá su nuevo material, además de su último trabajo The Bitter Truth.

El grupo liderado por Amy Lee llegó a la fama en 2003 con su álbum debut histórico Fallen. Fe tal el impacto que tuvo en ese entonces que pasó unas 43 semanas en el Top 10 de Billboard y vendió más de 17 millones de copias en todo el mundo. De este surgieron hits como “Bring Me to Life” y “My Immortal”, algunos de los mayores hits de la banda.

A lo largo de los años, la banda empezó a experimentar con su sonido, pero manteniendo su base rockera que lo la caracteriza. Evanescence volvió al ojo de la opinión pública con The Bitter Truth, que se lanzó en 2021 y obtuvo un muy buen recibimiento de la crítica y de sus fanáticos. Este debutó en el puesto número 1 de las listas de los mejores álbumes de Billboard, así como en las listas de álbumes de rock, alternativos y de música pesada actuales. Algunas de las canciones que incluye son “Wasted On You” y “Use My Voice”, ambas nominadas a los MTV Video Awards, así como “Better Without You”, un tema que alcanzó el Top 10 en la radio de rock de Estados Unidos y que pasó 27 semanas en la lista.

¿Cuándo salen a la venta las entradas de Evanescence y cómo se sacan?

La venta de las entradas de Evanescence se hará en el sitio oficial del Movistar Arena. La preventa exclusiva para clientes Movistar será el miércoles 14 de junio a partir de las 15 h. En tanto, la venta general se abrirá el viernes 16 de junio a las 15 h.

Al igual que en otros recitales, el valor de los tickets depende de la ubicación a la que se quiere acceder. Los precios de las entradas de Evanescence son los siguientes:

Campo: $19.000

Plateas 1 (sectores 102, 103, 117, 118): $35.000

Platea 2 (sectores 104 a 116): $27.000

Cabe recordar que a estos montos se le debe agregar el recargo por el servicio de la ticketera. Además, se ofrecen paquetes VIP que pueden encarecer el precio de las entradas.

Para obtener las entradas a Evanescence para el recital del 17 de octubre en el Movistar Arena, es necesario seguir unos simples pasos:

Ingresar a la página oficial del Movistar Arena

Seleccionar la ubicación que desea

Indicar la cantidad de entradas que desea. Se permite un máximo de 6 entradas por transacción.

Ingresar los datos de la tarjeta de crédito o débito.

LA NACION