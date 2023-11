escuchar

Wanda Nara se encuentra en tratamiento tras ser diagnosticada de leucemia. Después de confirmar que padece la enfermedad, la empresaria reveló el gesto que tuvo su esposo Mauro Icardi poco después de recibir la triste noticia.

La mediática habló del tema en la televisión italiana en el marco de una de sus nuevas apariciones en el programa Bailando con las estrellas. En ese espacio, Nara contó cuál fue la reacción del padre de sus hijas menores, Isabella y Francesca, en ese momento, uno de los más difíciles de su vida. “La cosa más linda que vi de Mauro en estos diez años juntos fue cuando me diagnosticaron mi enfermedad. Recuerdo que una noche estaba durmiendo y me levanté sobre las cuatro de la mañana y lo vi con el teléfono buscando dónde curarme, dónde atenderme, por todo el mundo ”, manifestó emocionada frente a la cámara en el programa.

En ese momento, la empresaria afirma haber sido consciente del amor que recibe de su pareja y de la forma en que el diagnóstico impactó en su familia. “ A Mauro lo vi verdaderamente mal, no dormía. Cuando uno se casa, se suele decir que es en lo bueno, en lo malo, en la salud, es como que se da por sentado, pero la realidad no es así. Después la vida te lleva a muchas situaciones y es ahí donde ves el verdadero amor”, reflexionó sobre el apoyo que recibió. La exconductora de MasterChef se mostró convencida de que “al verdadero amor se lo ve” cuando una persona está mal, “en esas situaciones complicadas”, destacó.

Semanas atrás, Nara contó en el mismo reality cómo atravesó el momento en que recibió el diagnóstico, lo cual ocurrió después de que se hiciera una serie de estudios de rutina previos a un viaje. “Siempre que viajo me hago un análisis de rutina y las cosas dieron un poco extrañas, por lo que comenzaron a ver las causas”, dijo primero. Y aclaró que luego la información se difundió incluso antes de que ella recibiera la confirmación del diagnóstico. “Era prender la televisión y que todos los canales dijeran: ‘Wanda tiene esta enfermedad’. Yo lloraba porque no sabía lo que tenía. Cuando logré saber un poco de qué se trataba, los chicos se pusieron un poco tristes ”, compartió.

“Cuando llegó la propuesta del Bailando, obviamente habíamos estabilizado las cosas, siguiendo las recomendaciones que me indicaron los médicos. Estoy haciendo el tratamiento. Ellos me dijeron que lo podía hacer, al 100 por ciento”, añadió sobre el proyecto laboral que aceptó en Roma.

En relación a cómo se tomaron sus hijos la propuesta de integrar el ciclo italiano de baile, agregó: “Aunque el baile no es lo mío, representa un desafío importante para mí. Pienso que también soy un ejemplo para ellos. Y nada, cuando ellos nunca tuvieron esta experiencia, sobre todo las más chicas que no sabían qué le pasaba a la madre y me decían: ‘¿Vas a bailar?’”. Y concluyó: “Pienso que es por ellas que estoy bailando, porque el baile te da…”. Sin embargo, no pudo seguir hablando porque se quebró, por lo que completó como pudo: “ Bailo para demostrar que estoy bien ”.

El desembarco de la empresaria en la música

Tras su paso por la conducción televisiva en MasterChef (Telefe), su rol como jurado de Quién es la Máscara (Telefe) y su actual desempeño como concursante en el reality italiano Bailando con las estrellas, Nara dio un paso más y se animó a incursionar en la música. La empresaria filmó su primer videoclip y se lanzó como cantante.

El tema que interpreta la hermana de Zaira en su primera presentación ante el público se titula “Bad Bitch (Perra Mala)” y en su letra la protagonista se muestra como una mujer rodeada de lujos, un tanto caprichosa y que consigue siempre lo que quiere.

Su lanzamiento no estuvo exento de polémica, después de que los usuarios de las redes sociales reaccionaran a su debut musical con una catarata de memes a través de irónicos posteos acerca de la performance de la mediática en el terreno de la canción.

