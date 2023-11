escuchar

Este miércoles, Carmen Barbieri rompió el silencio y opinó acerca de la enfermedad que transita Wanda Nara. Desde su programa, Mañanísima (eltrece), recordó los momentos más duros que vivió junto a Santiago Bal y luego con su hijo Federico. A modo de reflexión, destacó la fortaleza de la influencer y cómo decidió enfrentar su duro diagnóstico. “La admiro”, reconoció.

Tanto su difunto esposo como su hijo sufrieron diferentes tipos de cáncer. El más reciente que transitó este diagnóstico fue Federico, quien tuvo cáncer de colon. Luego de un intenso tratamiento, se recuperó y actualmente lleva una vida normal, pero aun así, Barbieri se posicionó desde su lugar de madre y empatizó con el difícil momento de Nara.

Durante una conversación con el equipo de Mañanísima acerca del comentario que Wanda hizo sobre el día en que Icardi se enteró de su estado de salud, la conductora se sensibilizó y rápidamente intervino: “Yo puedo hablar un rato largo del cáncer porque tuve un marido que tuvo 18 veces cáncer, lo venció y salió adelante. Es más, no murió de eso, murió de EPOC por haber fumado tanto tiempo. Y después tuvo Fede”.

En tanto, remarcó: “Cada uno tiene su tiempo para contar, aunque sea mediático como lo es Fede. Claro que da un ejemplo, pero además yo a esta mujer, a Wanda, la admiro mucho porque se tomó el tiempo, se lo quiso comunicar ella a su familia el problema que tenía. Su enfermedad, cáncer, leucemia. Pero se tomó el tiempo”.

Wanda Nara recordó que Mauro Icardi intentó buscar la mejor atención médica en cualquier país del mundo para que ella tuviera un buen tratamiento Instagram @wanda_icardi

En ese instante, Diego Ramos acotó: “Me parece que se le pedía una responsabilidad muy grande, que era ser fuerte y darles fuerza a otras personas que estuvieran pasando por lo mismo y a lo mejor era su momento de ser débil”. “Ella nunca fue débil”, sostuvo Barbieri y señaló: “Hay que estar en ese cuerpo cuando te enterás de que la tenés. Federico me lo contó, me dijo que lo primero que se le pasó por la cabeza fue: ‘¿Qué hago con mi mamá?’. Pensó en mí”.

Sobre Wanda, especuló: “Ella debe haber pensado en su familia, en sus hijos, pero además, mirá qué ejemplo que se va al Bailando de Italia, que muestra que se puede con una enfermedad, con el tratamiento y sin abandonar las fechas que te dan para hacerte los estudios. Eso se lo digo a mi hijo y a toda la gente. Por un segundo, por un mes, pueden salvarte la vida”.

Hacia el cierre, Carmen destacó: “Ella pensó primero en su familia y enseguida le demostró a la gente lo que está pasando, que por una enfermedad que se puede seguir con la vida, no hay que tirarse en un sillón. Hay que seguir adelante”.

El fuerte relato de Wanda Nara acerca de cómo Mauro Icardi se enteró de su diagnóstico

Wanda Nara se encuentra participando de El Bailando con las estrellas en Italia, el cual se emite por la cadena estatal RAI. Al momento de su desembarco en la televisión peninsular, la influencer se soltó por completo con el público y contó algunas fuertes historias acerca de su diagnóstico. Entre ellas, reveló cómo fue la reacción de Mauro Icardi tras tomar noción del resultado de los análisis médicos.

“La cosa más linda que he visto de Mauro en estos diez años juntos fue cuando me diagnosticaron mi enfermedad. Recuerdo que una noche estaba durmiendo y me levanté no sé, alrededor de las cuatro de la mañana, y lo vi a Mauro con el teléfono buscando dónde curarme por todo el mundo, dónde atenderme”, expresó Wanda y subrayó: “Lo he visto verdaderamente mal. Cuando uno se casa, se dice en el bien, en el mal y en la salud; uno lo dice que lo da por sentado, pero no está por sentado. La vida te lleva a tantas situaciones donde ves el verdadero amor”.