Luego de la acusación por los perfiles falsos, Evangelina Anderson fue cuestionada por plagiar un texto ajeno y presentarlo como una reflexión propia

Cuando comenzó la pandemia , Evangelina Anderson tuvo un gesto solidario con una supuesta mujer varada en Europa. En ese momento, sus seguidores la acusaron de tener cuentas falsas para generar interacciones que levantaran su perfil o mostraran su costado solidario. Ahora, la modelo volvió a ser cuestionada por su actividad en redes, al compartir como propia una reflexión ajena.

Anderson se encuentra viviendo en Múnich desde que su esposo Martín Demichelis entrena a las categorías inferiores del club Bayern Munich . A partir de ese momento, la modelo se dedica a compartir imágenes y reflexiones sobre la vida en la ciudad alemana.

"Para los que hace poco que me siguen, les cuento que siempre trato de contarles algunas vivencias, costumbres y culturas de los lugares donde me toca vivir", comenzó la esposa del ahora entrenador. "En este caso les voy a explicar algo que me llamó la atención, hace muchos años cuando desde Buenos Aires me vine a vivir a Múnich".

En un extenso posteo, Eva contó que en el país en el que actualmente reside, por insultar a alguien se pueden pagar altísimas multas que ascienden hasta los 1500 euros, e incluso, se puede ir a la cárcel por injuriar a alguien.

El posteo resultó muy interesante por las apreciaciones sobre la cultura alemana, en ese aspecto tan distinta a la de otros países. Sin embargo, el texto no fue redactado por la modelo, sino que fue copiado y pegado de DW, un sitio alemán de noticias. Tal cual lo mostró la panelista de Bendita TV (El Nueve) Vicky Braier , Anderson publicó un texto ajeno que presentó como una idea propia.

"¡Es el mismo texto, Eva! Te plagiaron", escribió Braier con ironía. La mayoría de los seguidores de Anderson no se enteraron de la controversia y aplaudieron la iniciativa alemana que compartió la modelo.