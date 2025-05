Evangelina Anderson se refirió al sugerente mensaje que recibió de L-Gante

Luego de limar asperezas tras más de una década peleadas, un rumor casi pone nuevamente en jaque la relación entre Evangelina Anderson y Wanda Nara, quienes habían empezado a llevarse bien, ya que sus respectivos hijos mayores, Bastián Demichelis y Valentino López, juegan juntos en River Plate. Sin embargo, en las últimas horas, un mensaje que Elián ‘L-Gante’ Valenzuela, ex de la mediática, le envió a la modelo, desató su furia contra la prensa.

Evangelina Anderson y Wanda Nara estuvieron enfrentadas durante más de una década (Foto: Instagram)

Todo inició cuando el referente de la cumbia 420, quien está separado de Nara desde abril de este año y en un supuesto romance con la bailarina de danza árabe Rocío Clericuzzios, respondió a la cajita de preguntas que la esposa de Martín Demichelis dejó en una de las stories que publicó en su perfil de Instagram. Allí, se pudo ver que el intérprete de “Malianteo 420″ le envío el emoji que se tapa los ojos.

Aquel emoticón podría haber pasado inadvertido por muchos, pero la cuenta de Instagram de LAM (América TV) lo capturó y publicó inmediatamente. “Que pasa Ke Lo Ke”, deslizaron, junto a la captura de pantalla que mostraba la evidencia. “Comentándole a Evangelina”, agregaron con ironía.

El comentario de L-Gante a Evangelina Anderson que no pasó desapercibido por las redes de LAM (Foto: Captura Instagram/@elejercitodelam)

Como Evangelina replicó aquella respuesta, muchos interpretaron que lo hacía con intención de provocar a la conductora de Love is Blind Argentina (Netflix). Ante la lectura de la noticia en algunos portales, Anderson se mostró molesta y no tardó en responder. “Dejen de inventar! Yo no expuse a nadie ni busco conflictos con nadie, jamás”, escribió.

Eva Anderson respondió a los rumores que la vinculan con L-Gante y un nuevo conflicto con Wanda Nara (Foto: captura Instagram/@evangelinaanderson)

Por su parte, Wanda Nara no emitió ningún tipo de comentario al respeto; mientras que el cantante de 25 años recurrió a sus redes sociales para compartir novedades de sus próximos proyectos.

Pero esta no es la única actividad con la que L-Gante le da un guiño a Evangelina Anderson. Luego de que su marido fuera despedido como DT de Los Rayados de Monterrey, la influencer publicó una serie de imágenes desde un bar con ciertos elementos característicos de México. “Gracias México, siempre estarás en mí”, expresó y el ‘Me Gusta’ del artista no se hizo esperar.

Cabe destacar que el domingo 20 de abril, mientras Wanda celebrara la Pascua con su familia, el músico anunció que su noviazgo se acabó. “Gente paso a comentarles que mi relación de pareja con ella terminó”, escribió sin entrar en detalles. Sus palabras estuvieron acompañadas por una selfie en la que se lo vio semi recostado sobre un oso de peluche gigante y un almohadón de Hello Kitty, personaje del cual la mediática es fanática.

L-Gante confirmó nuevamente su separación de Wanda Nara (Captura Instagram)

Por su parte, días más tarde, Nara mantuvo una conversación telefónica con Mujeres Argentinas (eltrece), donde afirmó: “Con Elián el fin de semana tomé una decisión, pero yo soy una persona que no abandona, que siempre está y acompaña”. Y comentó que por más que ya no sean pareja, nunca lo iba a dejar solo. “No me gusta decir lo que hago por los demás, pero siento que soy una persona que siempre está y a pesar de que hoy el vínculo cambie de título, el afecto, la responsabilidad emocional y el cariño van a seguir“, subrayó.