La China Suárez presenció más festejos del Galatasaray con Icardi y la compararon con Wanda Nara

Este domingo, Mauro Icardi y María Eugenia “La China” Suárez participaron de los festejos de Galatasaray campeón. Es que el club turco celebró su título número 25 en toda su historia y los hinchas, sumados a jugadores y allegados, se sumaron a otro festejo único, que incluyó fuegos artificiales y hasta una fiesta en un barco.

En su cuenta de Instagram, la China dejó registro de lo que fue una jornada intensa, donde Icardi y ella fueron uno de los focos de atención tanto de los hinchas, como de los medios de comunicación que cubrieron la celebración que comenzó en la cancha del Galatasaray y siguió por fuera del recinto deportivo.

Con corazones rojos y amarillos en alusión a los colores del club turco, la China se paseó por una pasarela ubicada en el medio de la cancha y recibió la ovación de los presentes. Por su parte, Icardi, quien está en la última etapa de recuperación de su lesión ligamentaria, redobló la apuesta al ser el centro de atención cantando, bailando y disfrutando de un nuevo éxito deportivo.

En cuanto a los looks, la China Suárez decidió vestirse de manera informal, con un pantalón largo de color marrón claro y una remera negra con la inscripción “Champions”.

Luego, para rematar, eligió un peinado con rodete, un detalle que no pasó por desapercibido por los fanáticos, quienes le remarcaron su parecido al de Wanda Nara cuando asistió en una celebración pasada del club turco.

Aunque en sus historias de Instagram no estuvieron presentes, Rufina, Magnolia y Amancio, los tres pequeños formaron parte de los festejos y hasta aparecieron en una foto donde los cinco integrantes posaron para las cámaras y sonrieron en un día festivo.

Compenetrados en todos los detalles de la celebración, Icardi y la China Suárez volvieron a estar en foco de las cámaras. Lejos de los escándalos mediáticos, las dos celebridades extendieron los festejos que comenzaron la semana pasada y decidieron viralizarlo en sus redes sociales.

El fuerte descargo de la China Suárez en su Instagram

Desde Turquía, la China Suárez cargó contra las personas que la critican y no se guardó nada. "Me encanta escucharlas a todas la santitas juzgar, señalar, sentadas en un programa, si yo hablara las hago mierd... a todas", afirmó la ex Casi Ángeles.

Sin mencionar ningún nombre en particular, la modelo fue tajante en sus declaraciones y planteó una problemática que la viene aquejando en los últimos días: “La diferencia es que yo no hablo ni me meto en la vida de los demás. Pero sepan que sé mucho más de lo que creen”.

Tras esta frase, Suárez recibió el apoyo de los usuarios y también de otras celebridades como Graciela Alfano. "Chinita, cuando la vida nos da tanto, hay que entender que las cucarachas sufran y pataleen como locas”, aseguró la icónica modelo.

El conflicto, que fue escalando en intensidad, terminó en un enfrentamiento entre la China Suárez y Yanina Latorre, quien le respondió en su programa Sálvese quien pueda (América TV) y desató un ida y vuelta donde ambas no se guardaron nada.